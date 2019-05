von Juliane Kühnemund

Die Blattert-Mühle in Wellendingen hat Expansionspläne. Bereits 2018 stellte der Unternehmer Daniel Blattert sein Konzept vor. Auf dem Gelände des ehemaligen Lehner-Hauses (1,22 Hektar) sollen unter anderem ein großer Verkaufsraum, ein Café, Seminarräume und Lagerräume entstehen. Um diese Pläne verwirklichen zu können, war die Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes notwendig.

Das Planwerk existiert mittlerweile und wurde im Gemeinderat Bonndorf als Satzung beschlossen. Im Zuge der Offenlage des Plans waren laut Nicole Messerschmid vom Stadtbauamt zwei Anregungen eingegangen. Vonseiten des Handelsverbands Südbaden war kritisiert worden, dass im Laden auch Non-Food-Produkte verkauft werden sollen, was im Plan nicht aufgeführt sei. „Wir haben das Planwerk um den Passus ‚Fünf Prozent Non-Food ist erlaubt‘, ergänzt“, sagte Nicole Messerschmid und fügte an, dass es sich um Bücher handle, die angeboten werden sollen.

Auflagen der Gewerbeaufsicht

Seitens der Gewerbeaufsicht wurde darauf hingewiesen, dass Werbeanlagen in Richtung der Wohnbebauung weder direkt noch indirekt beleuchtet werden dürfen. Auch diese Vorschrift habe man ins Planwerk eingearbeitet, so Nicole Messerschmid. Vonseiten des Gemeinderats gab es keine Bedenken, so dass dem Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan „Blattert Mühle“ zugestimmt wurde.

Befürwortet wurde vom Gemeinderat eine Änderung des Bebauungsplans „Vorderer Rubreuten“ in Bonndorf. Mit dieser Änderung sollen Baupläne einer Kfz-Werkstatt ermöglicht werden. Vorgesehen ist, zwei Lastwagen-Garagen zu bauen, eine Vergrößerung des Baufensters ist erforderlich. Der Planentwurf wurde gebilligt, ein Beschluss zur Offenlage gefasst. Auch dem Baugesuch für die Lastwagen-Garagen wurde zugestimmt. Und noch eine Bebauungsplanänderung stand auf der Tagesordnung des Gemeinderats: Der Plan „Sportplatz Gündelwangen“ soll so abgeändert werden, dass der vorgesehene Bau eines Wohnhauses rechtlich möglich wird. Auch gegen dieses Vorhaben hatte der Gemeinderat nichts einzuwenden.

Solarcomplex übernimmt Bauabschnitt 3 des Nahwärmenetzes

Etliche Bauanträge zum Neubau von Wohnhäusern wurden in der Sitzung abgesegnet, ebenso das Baugesuch der Firma Solarcomplex AG zum Bau von 21 überdachten Winterstellplätzen für Campingmobile mit PV-Anlage auf dem Dach in der Bahnhofstraße in Bonndorf. In diesem Zusammenhang gab Bürgermeister Michael Scharf bekannt, dass Solarcomplex auch den dritten Bauabschnitt des Nahwärmenetzes, „Bonndorf Ost“, verwirklichen werde. Wie Nicole Messerschmid hinzufügte, wird es Ende Mai eine Infoveranstaltung zu dem Nahwärme-Projekt geben.

Am Ende der Sitzung nutzten etliche Stadträte die Gelegenheit, Anregungen, die im Zuge der Wahlkampfveranstaltungen an sie herangetragen wurden, an die Verwaltung weiterzugeben. Ein trockener Brunnen in Boll, kaputte Bänkle in Ebnet, fehlende Beleuchtung zur Kirche – Gernot Geng schlug vor, die Anregungen zu sammeln und nach der Wahl an die Verwaltung weiterzugeben. Dann könne ein To-do-Liste ausgearbeitet werden. Diesem Vorschlag schlossen sich alle an.