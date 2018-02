Bonndorf Die Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine hat viel vor

Die Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine erhält eine fundierte Ausbildung und häufig die Gelegenheit, ihr Können bei Konzerten zu zeigen.

Bürgermeister Michael Scharf leitete die Wahlen bei der Hauptversammlung der Bläserjugend Bonndorf. Er dankte für die Leistung das ganze Jahr über. Er versicherte, dass die Stadt Bonndorf gerne die Mittel für die Ausbildung der Jugendlichen zur Verfügung stellt. Für weitere zwei Jahre erhielten die Vorsitzende Meike Beck, Schriftführerin Laura Krones, Kassiererin Gerda Krones sowie die Kassenprüfer Sandra Haaga und Michael Spielberger das Vertrauen der Mitglieder.

Laut Bericht von Laura Krones gehören der Bläserjugend 56 Aktive an. Die Jugendlichen richteten zum zweiten Mal eine Kinderfasnacht aus, eröffneten die Hauptversammlung des Blasmusikverbands Hochschwarzwald, wirkten beim Jahreskonzert mit, erfreuten die Bewohner des Seniorenheims beim Sommerfest und der Einstimmung auf Weihnachten, nahmen an der Sommerserenade teil und eröffneten den Weihnachtsmarkt. Sie stellten ihr Können beim Jahreskonzert, beim Doppelkonzert in Mauchen und beim Herbstkonzert unter Beweis. Das 25-jährige Bestehen wurde mit einer Instrumentenvorstellung und einem Jubiläumsdoppelkonzert mit der Jugendkapelle Lenzkirch gefeiert. Die Kassengeschäfte legte Gerda Krones offen. Ihre gute Arbeit bescheinigten Sandra Haaga und Michael Spielberger.

Alexander Bernhart, Dirigent des Trainingsorchesters, berichtete von zwei Abgängen und zwölf Zugängen. Den 20 Mitgliedern macht das Musizieren großen Spaß. Bernhart bat aber um eine bessere Probenmoral. Das Trainingsorchester wird sich am Jahreskonzert am 7. April unter dem Motto „Übersinnliches“ beteiligten. Der Dirigent der Jugendkapelle, Felix Schüle, schloss sich Bernharts Worten an und erinnerte an die Herausforderung beim Jahreskonzert mit dem von Dirigent Egge geschriebenen Konzertstück "The Foggy Island". Er bedauerte viele Abgänge und würde sich über Zuwachs freuen. Schüle kündigte an, dass die Jugendkapelle zum ersten Mal beim Osterkonzert der Feuerwehrkapelle Wellendingen auftreten wird.

Präsente für mehr als 90-prozentigen Probenbesuch erhielten Laura Birkenberger, Benjamin Zausig, Maurice Stallmann, Maximilian Stegerer, Louis Preiser, Miguel Strittmatter, Ronja Reich, Kiara Keller, Lena Weltis, Linus Reich und Laurin Winterhalder vom Trainingsorchester sowie Laura Birkenberger, Ronja Reich, Ellena Spieß, Lukas Preiser, Erik Gronenberg, Felix Dietsche und Kilian Auer von der Jugendkapelle. Die Vorsitzende nannte als Termine den 21. April mit Instrumentenvorstellung mit der Jugendmusikschule und kleinem Konzert sowie den 18. November mit dem Herbstkonzert. Die Prüfungen zum Jungmusikerleistungsabzeichen können am 24. März, 21. Juli und 24. November abgelegt werden.