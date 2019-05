Bonndorf vor 7 Stunden

Die Baugenossenschaft Bonndorf will in den nächsten Jahren eine Million Euro in ihre Wohnungen investieren

500.000 Euro in 2019 und weitere 500.000 Euro in den folgenden Jahren will die Baugenossenschaft Bonndorf in ihren Bestand investieren. Die Leerstandsquote in den 168 Wohnungen beträgt 1,8 Prozent.