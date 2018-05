15.04.2018 21:24 Gudrun Deinzer Bonndorf Der neue Verein "Vielfalt in Bonndorf" will die Menschen verbinden

Der neue Verein "Vielfalt in Bonndorf" will die Menschen in der Stadt miteinander verbinden. Der Verein lädt alle Bonndorfer am 22. April zu seiner offiziellen Vorstellung in den Bonndorfer Ratssaal ein. Wer hinter dem Verein steckt und was er machen will, erfahren Sie hier.