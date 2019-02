von Heidi Rombach

„Die Stadtmusik hat einen guten Kern an Probebesuchern. Mit euch kann ich auf einem super Niveau arbeiten.“ Dieses Kompliment gab es beim ersten Bericht des im April angetretenen Dirigenten Daniel Weißer in der Hauptversammlung des 207 Jahre alten Orchesters. Weißer ist der 30. Dirigent in der Geschichte der Stadtmusik. Zuversichtlich zeigte sich auch Schriftführerin Manuela Kern bei ihrer Statistik durch den Zuwachs bei den Aktivmitgliedern. Derzeit sind es 61 Personen, die mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren für eine Verjüngung sorgen.

Bonndorf So gelang der Dirigentenwechsel bei der Stadtmusik Bonndorf Das könnte Sie auch interessieren

Turnusgemäß fanden Wahlen für die kommenden zwei Jahre statt. Bestätigt wurden die bisherigen Amtsträger: Vorsitzender Roland Krones, Kassiererin Stefanie Stritt, Beisitzer Armin Dietsche und Manuel Auer. Ein Auge auf das Zahlenwerk haben weiterhin die Kassenprüfer Gerda Krones und Verena Johner. Einen Blick hinter die Kulissen lieferte Manuela Kern: Zwei Drittel der Aktivmitglieder (41 Musiker) sind männlich, 20 weibliche Musikbegeisterte ergänzen das Orchester.

Auch an der Fasnet dabei

Fasnet ohne musikalische Begleitung geht nicht. So unterhielten die Stadtmusiker nicht nur die Bonndorfer Fastnächtler, sondern auch jene außerhalb der Löwenstadt. Schlossfest, Kompanieübergabe im Schlossgarten und die Weinfestparty mit erstmals offerierten Weinfest-Burger zählten zum Veranstaltungsreigen. Dank des Zuschusses der Stadt und Spenden konnten unter anderem die Ausgaben gestemmt werden. Dennoch musste ein Verlust von 300 Euro beim vorigen Weinfest hingenommen werden, wie Kassiererin Stefanie Stritt erörterte.

Schwieriges wartet auf Musiker

Begeisterung war aus dem Bericht von Dirigent Daniel Weißer herauszuhören. Nur drei Proben hatte die Kapelle für einen Auftritt in Bettmaringen. „Dann folgten Kurauftritte und Hochzeiten mit vielen neuen Stücken.“ Sehr zufrieden äußerte er sich über einen Auftritt im "Kranz". Im "Schnitzer" indes gab es Probleme, um die Register besser zu platzieren. „Hier gibt es das eine und andere zu überdenken. Da finden wir eine Lösung.“ In bester Erinnerung ist Weißer auch die Umsetzung bei der Kompanieübergabe. Ein dickes Lob gab es zum Stephanskonzert: „Da fuhr ich mit einem guten Gefühl nach Hause.“ Das Konzertprogramm im kommenden April schätzt Weißer als schwierig ein. „Doch dies traue ich euch zu. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden, als was ihr könnt. Wenn wir uns gut präsentieren, gibt es auch ein gutes Bild für die Stadt ab.“

Bonndorf „Das Dirigieren hat mich schon immer fasziniert“, sagt Daniel Weißer, neuer musikalischer Leiter der Stadtmusik Bonndorf Das könnte Sie auch interessieren

Zur Probenstatistik gab es reichlich Lob von Dirigent Daniel Weißer. Der Probenbesuch für die 22 Auftritte lag bei 71 Prozent. 13 Musiker kamen auf mehr als 90 Prozent. Vier Musiker führten die Liste: Gerda und Roland Krones (99 Prozent), Günter Preiser und Armin Winterhalter (96 Prozent). Bemerkenswert auch der fleißige Besuch von Doris Bernhart, Clemens Büche, Felix Schüle, Eva Zeller, Roland Eckert, Ilka Podeswa, Willi Graf, Alexander Bernhart und Verena Johner.

Lob von der Stadt und den Narren

Diesen Eindruck bestätigte Bürgermeister-Stellvertreter Ingo Bauer. „Ihr seid gute Werbepartner für die Stadt.“ Besonders hob Ingo Bauer hervor, dass die Stadtmusik seit mehr als 200 Jahren die Tradition erhält. „Ihr seid aus der Stadt nicht mehr wegzudenken.“ Und Marco Johner lobte im Auftrag der Pflumeschlucker: "Ihr seid nicht nur in Bonndorf, sondern auch bei unseren Auswärtsbesuchen stets dabei.“

Bonndorf Die Stadtmusik Bonndorf spielt Melodien zum Thema Mythen und Legenden Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorsitzende Roland Krones stellte fest, dass Dirigent Daniel Weißer bei der Bonndorfer Stadtmusik angekommen ist. „Es ist schon wahnsinnig, wie effektiv und kurzweilig die Proben unter deiner Leitung ablaufen. Das macht Spaß. So glaube ich, dass die Mannschaft langsam aber sicher versteht, was du von uns hören willst.“ Zum Jahreskonzert am 6. April in der Stadthalle forderte er auf, den Probensamstag am 16. März wahrzunehmen. Zwei Wochen später wird das Ostergruppenkonzert auf fünf Bühnen in der Stadthalle folgen. Am 8. Juni geht es auf eine Konzertreise nach Hamburg.

Von einem guten Miteinander mit der Stadt sprach Roland Krones, verbunden mit dem Dank für den Zuschuss. Roland Krones übergab als Gebietsvertreter des Bundes deutscher Blasmusikverbände den Posaunisten Benedikt Stritt und Eric Gronenberg das Jugendmusiker-Leistungsabzeichen in Silber.

Vorsitzender Roland Krones (von links) ehrte Armin Winterhalder (60 Jahre), Hartmut Müller (40), Willi Graf (25) und Clemens Büche (40). | Bild: Heidi Rombach