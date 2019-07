von Juliane Kühnemund

Die 22 neu- und wiedergewählten Mitglieder des Bonndorfer Gemeinderates wurden im Schlossgarten offiziell und feierlich in ihr Amt verpflichtet. Die Stadträte gelobten dabei, sich mit ganzer Kraft für das Wohl der Stadt und ihrer Bürger einzusetzen. Die Amtszeit der Kommunalpolitiker dauert fünf Jahre.

Bürgermeister Michael Scharf, der diese erste Gemeinderatssitzung nach der Wahl mit Verpflichtung der Ratsmitglieder erstmals im schönen Ambiente des Schlossgartens abhielt, machte in seinen einführenden Worten deutlich, dass es Ziel des Kommunalparlaments sein müsse, das Beste für die Kommune und ihre Einwohner zu erreichen.

Bürgermeister Michael Scharf verpflichtete die neuen Stadträte in ihr Amt (von links): Patricia Schwanke-Kech, Jürgen Faller, Manfred Amann, Bernhard Hegar, Gernot Geng, Martin (Flake) Sedlak, Tilman Frank, Ralf Dietsche, Eckhard Fechtig, Simon Scherble, Harald Hien, Bürgermeister Michael Scharf, Mechthilde Frey-Albert, Heidi Saddedine, Bruno Kalinasch, Adrian Morath, Matthias Woll, Werner Intlekofer, Monika Spitz-Valkoun und Martha Weishaar. Auf dem Bild fehlen Ingo Bauer, Marika Keßler und Simon Burger. | Bild: Juliane Kühnemund

Dabei gelte es, die jeweiligen Herausforderungen der Zeit zu erkennen und zu meistern. Herausforderungen der vergangenen Amtsperiode seien beispielsweise der Breitbandausbau und die Flüchtlingswelle gewesen, Aufgaben, die in ihrer Dimension nicht immer im Vorfeld absehbar seien. So könne auch nicht sicher vorhergesagt werden, welche Themen in den kommenden fünf Jahren dominierend sein werden.

Wichtig sei aber immer, eine positive Einstellung der Entscheidungsträger. In diesem Zusammenhang dankte Scharf allen 55 Gemeinderatskandidaten, die sich bereit erklärt hatten, Verantwortung zu übernehmen. „Für mich sind alle Bewerber Sieger“, betonte der Bürgermeister. Ein dickes Dankeschön sprach Michael Scharf allen Wahlhelfern aus, allen voran Hauptamtsleiter Harald Heini, bei dem alle organisatorischen Fäden zusammengelaufen waren. Die Worte wurden mit kräftigem Applaus der Versammelten bekräftigt.

Wahlbezirk Ebnet zu klein

Dass die Kommunalwahlen in Bonndorf rechtskräftig sind, das sei der Stadtverwaltung per Wahlprüfungsbescheid bestätigt worden, gab Scharf weiter bekannt. „Es gab keine Beanstandungen.“ Ein Hinweis für künftige Wahlen sei in dem Prüfungsbescheid jedoch enthalten. Der Wahlbezirk Ebnet mit 58 Wahlberechtigten (bei der Wahl am 26. Mai) sei zu klein. Dies bedeute, so Scharf weiter, dass in naher Zukunft Beschlüsse über die Wahlbezirke anstehen werden.

Zur Verpflichtung der neuen Stadträte rief Michael Scharf die gewählten 22 Frauen und Männer (sieben von der Bürgerliste, sieben von der CDU, fünf von der SPD, zwei von den Grünen und einer von der FDP) zu sich. Im Halbkreis aufgestellt, gaben die Gemeinderäte offiziell das Versprechen ab, zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger zu handeln. Bekräftigt wurde die Verpflichtung per Handschlag, wobei Michael Scharf auch jedem Einzelnen zu seiner Wahl gratulierte.

Jeder Gemeinderat in einem Ausschuss

Und dann wartete in dieser Gemeinderatssitzung auch gleich die erste Aufgabe auf die Gemeinderäte. Es stand eine Änderung der Hauptsatzung in Bezug auf die Ausschussbesetzung an. Da sich der Gemeinderat durch den Wegfall der unechten Teilortswahl von einst 25 Mitgliedern auf nun 22 verkleinert hat, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, auch die Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen zu reduzieren. Ziel sei es, dass jeder Gemeinderat einen Sitz in einem Ausschuss hat, so Bürgermeister Michael Scharf. Zehn Sitze soll es künftig im Bau- und Umweltausschuss geben, zwölf Sitze im Ausschuss für Finanzen, Kultur und Schulen. Diesem Vorschlag stimmte das neue Kommunalparlament einstimmig zu.

Im Anschluss hatte die Verwaltung noch zu einem gemütlichen Zusammensein mit Getränken und einem Imbiss geladen. Neue Stadträte, ausgeschiedene Mitglieder, Bewerber und Gäste genossen den lauen Sommerabend bei guten Gesprächen.