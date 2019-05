von Martha Weishaar

Der geplante dritte Abschnitt des Bonndorfer Nahwärmenetzes in der Oststadt Bonndorf wird entgegen den bisherigen Erwartungen nicht gebaut. Das gab Bene Müller, Vorstand der Solarcomplex AG, überraschend bekannt.

Trotz intensiver Bewerbung in öffentlichen Veranstaltungen und persönlicher Ansprache vor Ort habe die Solarcomplex AG innerhalb der Abgabefrist bis Ende April nur rund 40 Wärmelieferungsverträge unterschrieben zurückbekommen. Dies sei deutlich zu wenig, um bei einer Netzlänge von rund vier Kilometern ein Wärmenetz wirtschaftlich sinnvoll betreiben zu können.

Ziel: 60 bis 80 Gebäude

Mindestens 60, besser aber 80 Gebäude hätten an der geplanten Trasse anschließen müssen, um die Erweiterung des Nahwärmenetzes zu verwirklichen. Auch eine Netzoptimierung, indem wenig nachgefragte Straßenabschnitte weggelassen worden wären, hätte keine ausreichende Verbesserung der Kennzahlen ergeben, informierte Bene Müller.

Sowohl er selbst als auch Bürgermeister Michael Scharf bedauern das Scheitern des Projektes sehr. „Wir sind zwar nach wie vor idealistisch motiviert, aber wir können nicht zaubern. Wenn der Anschlussgrad in einem Wärmenetz nicht stimmt, dann macht es weder technisch noch wirtschaftlich Sinn, dann muss man es lassen“, sagt ein erkennbar enttäuschter Bene Müller.

Bürgermeister ist enttäuscht

Auch Michael Scharf macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung: „Ich bedauere, dass unsere Bürger nicht in größerer Zahl die Chance erkannt haben, die ein regeneratives Wärmenetz geboten hätte. Der Ölpreis bewegt sich seit seinem Tief 2016 kontinuierlich aufwärts, es wäre gut gewesen, wenn sich mehr Hauseigentümer vom Öl unabhängig gemacht hätten, vom Klimaschutz mal ganz abgesehen.“

Seit 2014 betreibt die Solarcomplex AG in der „Weststadt“ ein Wärmenetz, seit 2016 auch in „Bonndorf Mitte“. Insgesamt werden etwa 270 Gebäude auf Basis regenerativer Energien versorgt, darunter sämtliche kommunalen Einrichtungen. Die Energie wird aus Abwärme der Firmen Adler OHG und Dunkermotoren GmbH sowie aus heimischem Holz gewonnen. Das geplante dritte Wärmenetz in der „Vogelsiedlung“ hätte die Netze ergänzt.

Erneutes Angebot nicht ausgeschlossen

Das Scheitern erachten sowohl die Verantwortlichen des Singener Unternehmens als auch der Stadt als herben Rückschlag in Bemühungen um Klimaschutz. Bene Müller schließt zwar nicht grundsätzlich aus, dass sein Unternehmen in ein paar Jahren ein erneutes Angebot unterbreiten wird. Da bis dahin jedoch einige Eigentümer ihre alten Heizungsanlagen modernisiert haben dürften, fallen die dann als Interessenten weg. „Also gefühlt war‘s das“, konstatiert er.