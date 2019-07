von Erhard Morath

Beim TuS Bonndorf mit seinen 1600 Mitgliedern dreht sich vieles, allerdings längst nicht alles um den Fußball. Im TuS sind auch Turner, Leichtathleten, Volleyballer, Judokas und der Lauftreff aktiv – und dies teils überaus erfolgreich, wie in der Hauptversammlung des Vereins bekannt gegeben wurde.

Im Judobereich berichtete Henning Rathgen von mehreren Gürtelprüfungen. Wettkämpfe wurden allerdings nicht bestritten. Die Judokas sind auf der Suche nach Verstärkung im Trainerteam und hoffen auf Felix Schmidt und Lars Göthe. Auch junge, fitte Jugendliche aus der Turnerabteilung des TuS könnten die Judokas als Unterstützung für Übungseinheiten im Training gut gebrauchen, so Rathgen.

Die Aktiven des Lauftreffs kommen mittwochs im Waldstadion zusammen und sind dann in Leistungsgruppen unter der Regie von Peter Steck unterwegs. Anna Ketterer stellte die Höhepunkte aus der Sicht der Turner ins rechte Licht. Sie erntete viel Lob vom TuS-Vorsitzenden Norbert Plum: „Ihr seid ein tolles Aushängeschild des TuS Bonndorf.“

Aufbruchstimmung zeigte sich bei den Volleyballern mit der errungenen Meisterschaft in der Bodenseeliga und dem Erfolg als Sieger im Bezirkspokal. Simeon Maier nannte als Gründe Spaß am Spiel und eine sehr hohe Trainingsbeteiligung, die niemals besser war. Der Verzicht auf den Aufstieg in die Landesliga sei wohlüberlegt und einem neuen Spielmodus mit deutlich mehr Auswärtsspielen zu weit entfernten Sportstätten geschuldet.

Die Leichtathletik

Mareike Thor erläuterte die neue Gruppeneinteilungen der drei- bis 18-jährigen Leichtathleten. Trainiert wird an vier Wochentagen. Dabei werden 80 Kinder betreut – neu dabei ist eine Kleinkindergruppe. Für die offenen Meisterschaften im Waldstadion in Bonndorf am Folgetag wurde kräftig die Werbetrommel gerührt. Mit dem Meeting eröffnen die Leichtathleten die Saison, 180 Starter waren gemeldet.

Lob für die Vielfalt

Mechthild Frey-Albert überbrachte die Grüße von Stadt und Bürgermeister und beglückwünschte den Verein zu der Vielfalt an Sportangeboten. Dank und viel Beifall für treue Dienste durften Stefan Wetzel (Schriftführer), Jens Hogg (Beisitzer), Georg Schwarz (Stadionsprecher), Mario Kurth, Claus Betz und Alexander Graf (Trainer und Betreuer) entgegennehmen.

Kritik an der Jugend

Rolf Maier kritisiert das Bild der A-Jugend, die eine Spielgemeinschaft mit Grafenhausen gebildet habe. Von anfänglich 34 Spielern seien am Ende nur noch ganz wenige übrig geblieben. Dies habe sogar zu einer Spielabsage mangels Spielern geführt. Dass die A-Jugendlichen, nachdem sie durch verschiedene Jugendabteilungen aufgebaut wurden, dann in der A-Jugend aufhören oder den Vereinen den Rücken kehren, sei keine gute Entwicklung. Hier sollten die Vereine nichts unversucht lassen, die Sache in gute Bahnen zu lenken.

Terminvorschau: Im Jahr 2020 wird die TuS-Fußballabteilung 100 Jahre alt, 2022 wird der Gesamtverein TuS Bonndorf dann 150 Jahre alt.