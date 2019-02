von Juliane Kühnemund

„Dunker bewegt“ – nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch mit Sozialprojekten. Jüngst brachte das Unternehmen Bewegung in den Tafelladen in Bonndorf, der nicht nur von Auszubildenden der Firma Dunkermotoren saniert wurde, sondern – dem auch eine Spendensumme von 12 039 Euro zur Verfügung gestellt wurden.

Zur Überreichung des Spendenschecks hatten sich Vertreter von Dunkermotoren, der Stadt Bonndorf, des Caritasverbands Hochrhein und die Verantwortlichen der Bonndorfer Tafel im Tafelladen getroffen. Dort konnte auch gleich begutachtet werden, was die 15 Auszubildenden von Dunkermotoren in zahlreichen Arbeitsstunden geschaffen hatten. Gemeinsam mit Ausbildungsleiter Andreas Koliska und Nina Zoller haben die jungen Leute sämtliche Räume neu gestrichen, außerdem wurde ein neues Metallregal aufgebaut, auf dem Waren des Ladens attraktiver und den Vorschriften entsprechend präsentiert werden können. „Uns hat die Sache Spaß gemacht“, bestätigten die jungen Azubis.

Erfreut über die unbürokratische Unterstützung der Firma Dunkermotoren zeigte sich Martin Riegraf vom Caritasverband Hochrhein. Dunker pflege schon seit Langem eine Partnerschaft mit dem Caritasverband und die Stadt Bonndorf sei immer offen dafür, neue Sachen auszuprobieren, sagte Riegraf und lobte in diesem Zusammenhang auch das große ehrenamtliche Engagement in der Löwenstadt. Dieses sei auch die Basis dafür, dass sich die Tafel in der vergleichsweise kleinen Kommune schon so lange halten konnte. „Tafeln brauchen normalerweise ein sehr großes Einzugsgebiet, um einen gewissen Warenbestand vorhalten zu können“, so Riegraf. In Bonndorf bestehe ein funktionierendes Netzwerk, und auch die Hilfe zur Selbsthilfe gelinge in Bonndorf gut, lobte der Vertreter des Caritasverbands.

„Dunkermotoren will den sozialen Bereich in der Region unterstützen“, begründete Geschäftsführer Uwe Lorenz den Einsatz der Azubis und auch die Finanzspritze für die Tafel. Die knapp 12 100 Euro, so Lorenz weiter, habe man großteils dem Mutterkonzern Ametek zu verdanken, der jährlich einen Charity-Preis auslobe, für den sich Dunker beworben habe – und auch berücksichtigt wurde. Bürgermeister Michael Scharf freute sich nicht nur über die „gigantische Spendensumme“, er lobte auch die tolle Zusammenarbeit aller Beteiligten. Und dass die Tafel in Bonndorf nun bereits seit elf Jahren bestehe, sei insbesondere den engagierten Mitarbeiterinnen zu verdanken. Ehrenamtlich tätig sind für den Betrieb derzeit Eva Dietsche und Madeleine Probst sowie Mechthilde Frey-Albert vom Caritasverband.

Madeleine Probst (Bürgerservice) gab in der Runde noch bekannt, dass rund 250 Berechtigungsscheine für den Wareneinkauf in der Tafel ausgegeben wurden. Mehr als die Hälfte der Kunden seien Rentner. Anspruchsberechtigt sind Menschen mit geringem Einkommen, Bezieher von Arbeitslosengeld II und bleibeberechtigte Flüchtlinge. Die Waren in der Tafel werden günstig angeboten – 15 bis 20 Prozent vom normalen Einkaufspreis. „Die Waren werden nicht verschenkt, das wäre ein falsches Signal“, ergänzte dazu Martin Riegraf. Aktiv im Einsatz für die Tafel sind in Bonndorf 18 Verkäuferinnen und 16 Fahrer. Man verfügt auch über ein eigenes Fahrzeug, das schon alleine deshalb wichtig ist, um die Vorschriften im Lebensmittelbereich einhalten zu können. „Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden“, sagte Mechthilde Frey-Albert.