Bonndorf Der Tafelladen in Bonndorf ermöglicht seit zehn Jahren einen günstigen Einkauf für Menschen am Existenzminimum

Der Tafelladen in Bonndorf ermöglicht seit zehn Jahren einen günstigen Einkauf für Menschen am Existenzminimum

Der Tafelladen Bonndorf, in dem rumd 200 Beschäftigte einkaufen, besteht nun seit zehn Jahren. 30 Ehrenamtliche sorgen dort für einen günstigen Einkauf.

"Die Tafeln sind einfach eine tolle Einrichtung: Lebensmittel, die sonst vielleicht verfallen würden, werden noch genutzt. Die Leute gehen mit vollen Taschen heim und sind zumeist dankbar, dass sie so günstig einkaufen können", sagt Tamara Tietz, die seit einigen Jahren ehrenamtlich in einem der Bonndorfer Dienstagsteams dabei ist. Im Tafelladen an der Schlossstraße 2 verkaufen sie Waren, die vor allen Dingen aus Bonndorfer Geschäften, aber auch aus Läden im Umkreis zur Verfügung gestellt werden. Mit Fahrern und allen anderen Helfern sind es rund 30 Ehrenamtliche, die den Laden aufrecht erhalten, seit Januar werden sie wieder koordiniert von Eva Dietsche, die ebenfalls ehrenamtlich arbeitet.

Ehrenamt gibt Helfern viel zurück

"Ich freue mich richtig auf die Termine. Zwar habe ich vorher als Krankenschwester ganz normalen Dienst gehabt und bin wirklich hierher gehetzt. Man bekommt als Ehrenamtliche zwar kein Geld, aber es kommt doch etwas zurück", sagt Tamara Tietz. Ähnlich wichtig, wie die Not zu lindern, ist für sie das Arbeiten "in diesem wunderbaren Team". An zwei Tagen, am Dienstag- und am Freitagnachmittag ist der Bonndorfer Tafelladen geöffnet. Vier Teams sind im Verkauf, sodass jede Mitarbeiterin zweimal im Monat Dienst hat. Bundesweit gibt es die Einrichtung seit 25 Jahren, seit zehn Jahren können hiesige Bedürftige mit Berechtigungsschein einkaufen. Derzeit sind rund 200 Berechtigungsscheine im Umlauf.

Wer ist berechtigt, im Tafelladen einzukaufen?

Die Scheine werden im Bürgerbüro des Rathauses ausgestellt. Madeleine Probst ist dort dafür zuständig. Wer maximal 1000 Euro Nettoeinkommen monatlich hat, darf im Tafelladen einkaufen. Für jeden weiteren Erwachsenen im Haushalt kann das Nettoeinkommen 400 Euro mehr betragen, pro Kind kommen nochmals 300 Euro hinzu. Das heißt, bei einem Nettoeinkommen von 2000 Euro ist eine vierköpfige Familie im Tafelladen einkaufsberechtigt.

Leider gibt es auch Neid unter den Kunden

Lydia Güntert ist als Vorsitzende der Landfrauen dazu gekommen und von Anfang an im Tafelladen-Team dabei. "Die Not ist da und deshalb habe ich mich gerne zur Verfügung gestellt", sagt die "Sonntag"-Wirtin, die ansonsten voll berufstätig ist. Auch Sonja Bülow ist eine Frau der ersten Stunde. Sie freut sich über die Reaktion der Bonndorfer. "Die Rückmeldungen sind überwiegend positiv, manche winken einem schon von Weitem zu", sagt sie. Allerdings habe sich das Klima in den vergangenen Jahren geändert. "Leider erleben wir auch Neid bei unseren Kunden." Oft seien es verschiedene Ethnien, die den guten Einkauf der Anderen kritisch betrachteten.

"Bei mir kommen schon Leute an, die sich beschweren", sagt Madeleine Probst aus dem Bürgerservice im Rathaus. Allerdings seien das häufig Missverständnisse. Wenn etwa syrische Eltern ihre Kinder mit in den Verkaufsraum nehmen, sei das für die Erwachsenen oft wichtig zum Übersetzen der Inhaltsstoffe. "Deshalb bekommt kein Besucher mehr, als ihm zusteht", so Probst. Das System zum Einkauf jedenfalls ist so gerecht, wie es nur geht: Anfangs werden die Ausweise eingesammelt und dann der Zugang jeweils ausgelost, sodass immer jemand anderes als Erster in den Landen kann.

Der Tafelladen

Vor genau 25 Jahren hat sich die Berliner Tafel gegründet und damit den Startschuss für die deutschlandweite Tafel-Bewegung gegeben. Seit zehn Jahren gibt es den Tafelladen in Bonndorf. Träger der Läden im Landkreis ist die Caritas. "Oft kommen Leute in schwierigen Situationen zu uns in die Sprechstunde, dabei stellen wir fest, dass sie neben anderer Hilfe die Einkaufsberechtigung im Tafelladen entlasten würde", sagt Mechthild Frey-Albert, Caritasmitarbeiterin vor Ort. Sie arbeitet dann engmaschig mit dem Bürgerservice im Rathaus zusammen. Kontakt per Telefon bei der Caritas unter 07703/98 30 41 oder beim Bürgerservice im Rathaus, Telefon 07703/938 00.