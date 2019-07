von Martha Weishaar

Vielfältige musikalische Stilrichtungen erwarteten die Besucher des Schlossfestes auf vier Bühnen und sorgten für Begeisterung. Traditionell setzte der Folktreff mit Restless Feet einen besonderen Akzent. So rauchig der Geschmack von Whisky, so rauchig sind Stimmen und Musik dieser Band. Dabei käme kein Mensch auf die Idee, dass die Barden aus der Freiburger Gegend und nicht von der Grünen Insel stammen.

Beim Schlossfest zogen die Irish-Folk-Rocker alle Register ihres Könnens und damit das Publikum restlos in ihren Bann. Kaum zuvor war der Schlossgarten bei einem Open-Air-Konzert so voller Menschen wie beim zweistündigen Spektakel dieser sympathisch-stürmischen Band. In Feinripp-Achselhemden mit Hosenträgern sehen die Musiker auch genauso aus, wie man sich gemeinhin irische Folkmusiker vorstellt. Die fünf ließen nichts an Authentizität des gerne gehörten Musikstils missen und gaben ihm mit frech rockigen Akzenten eine ureigene Folkpunk-Note.

Doch wie passen badische Musiker zu Irish Folk? „Wir sind sowohl der Heimat als auch der Ferne verbunden, irisch und badisch passt wunderbar“, sagt dazu ein gut gelaunter Kai Ortholf, Frontmann der Band. „Uns geht es um die Musik, wir möchten die Freude rauslassen und die Herzen des Publikums öffnen.“ Das gelang. Restless Feet überzeugten sowohl mit Eigenkompositionen als auch bekannten Traditionals, wie „Whisky In The Jar“, „Derry“ oder „Fide Ra Huri“. In eigenen Songs, etwa bei „Empire Of Gold“, „Irish Pride“ oder auch „Wake‘s Souvenir“ finden sich politische Statements gegen Krieg und Gewalt. Es geht aber auch um alles überdauernde Freundschaft und Liebe oder die Eroberung der eigenen Freiheit. Restless Feet freuen sich, die Frauen um Anna Sigwarth wieder zu treffen, auf deren Initiative hin sie überhaupt zum Bonndorfer Folktreff kamen. Eigens für die begeisterte Frauengruppe titeln sie „Galway Girl“ um in „Bonndorf Girl“. Sie heizten dem Publikum ordentlich ein und verabschieden sich mit einer stillen Interpretation von „No Man‘s Land“ ganz tiefsinnig.

Leisere Töne

Nebenan auf der Bühne der Pfadfinder gaben Miss Moneypenny leise Töne zum Besten. Die Frauenband sucht ihr Repertoire gezielt danach aus, was sie inhaltlich interessiert. Flüchtlingsschicksale sind ebenso Thema wie der Kampf für die Rechte der Frauen. „Wir spielen, was uns gefällt, auch wenn das nicht unbedingt partytauglich ist, möchten uns mit Musik und Texten identifizieren“, sagt Leadsängerin Ute Kramer im Hinblick auf Songs wie „Hurt“, „A Forest“, „I Will Survive“ oder auch „Boys Don’t Cry“. Demnächst wird es sogar die erste Eigenkomposition von Elvira, Ute, Dani, Sabine und Gerlinde geben.

Pop-Hits und Party-Kracher

Rosewood aus Aldingen hatten derweil große Hits aus der Pop- und Rockgeschichte der 1970er, 80er und 90er im Repertoire. Sängerin Nathalie heizte dem Publikum im engen Lederrock ordentlich ein, interpretierte Tina Turner nicht minder gekonnt wie Janis Joplin. Partysongs und Malle-Kracher, im Wechsel mit bekannten Hits aus den Charts hatten Crazy-Room parat. Die Bands zeigen mit ihren bis zu fünfstündigen Programmen eine erstaunliche Kondition.

Urige Volksmusik

Volkstümlicher geriet der Sonntag, wo um die Mittagszeit das Trio Kaltenbrunn und die Fidelen Breisgauer unterhielten. Ehe am frühen Abend die Schwarzwald-Buam und Volxsmusik4 übernahmen, sorgten Bloosmaschii sowie Luft und Blech als Wandermusikgruppen allenthalben für Hochstimmung. Pop, Funk, Rock oder auch Oldies präsentierten Julia & Felix sowie das Trio Edelweiß auf der Pfadfinderbühne.

Bloosmaschii sind am Bonndorfer Schlossfest gern gesehen und gehört. Als Wandermusikgruppe verbreiten sie überall, wo sie auftauchen, Hochstimmung. | Bild: Martha Weishaar

Allerdings wünschte sich so mancher Schlossfestbesucher insgesamt etwas leisere Töne der Bands. Vielfach war Kritik zu hören, dass die Verstärker zu laut aufgedreht wurden. Selbst weit abgelegen von den Bühnen mache der Lärm entspannte Gespräche nahezu unmöglich. Vereinzelt schützten sich Besucher mit Ohrstöpseln gegen den Geräuschpegel von den Bühnen.