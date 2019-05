von Martha Weishaar

Der Skiclub Bonndorf hat Nachwuchssorgen. Das machte der Vorsitzende Bernd Malich in der Hauptversammlung deutlich. Sowohl im Training der Aktiven als auch bei den Anmeldungen zu Skikursen würde man sich deutlich mehr Teilnehmer wünschen. Und auch die Beteiligung bei der Stadt- und Vereinsmeisterschaft im Langlauf war in diesem Jahr dürftig.

Bernau Heinz Bauer ist auch im hohen Alter begeisterter Ausdauersportler Das könnte Sie auch interessieren

Die Rahmenbedingungen im Verein könnten derweil kaum besser sein. Gerade im alpinen Bereich verfügt der Skiclub über eine Vielzahl von Trainern. Mit Magdalena Malich, Jo Schropp und Marc Vetter vergrößern drei weitere Jungtrainer neuerdings das Team. „Wir haben bald mehr Trainer als Kinder, die trainiert werden wollen“, kommentiert Kassiererin Susanne Heinecke humorig die Situation. Aus- und Weiterbildung sämtlicher Trainer machen mit 4600 Euro denn auch einen wesentlichen Teil der Ausgaben aus, informierte die Kassiererin weiter.

Investitionen in den Bikepark

Der Löwenanteil der Ausgaben im zurückliegenden Vereinsjahr lag jedoch in den Kosten für die Garage beim Bikepark am Waldstadion. 11 000 Euro flossen bisher in den Neubau, wobei weitere Forderungen noch ausstehen. Allein aufgrund immenser Eigenleistung einiger Vereinsmitglieder konnten die Baukosten so niedrig gehalten werden. Vor allem Siegfried Meier, Werner Intlekofer und Wolfgang Woll engagierten sich in dieser Sache.

Bonndorf Das sind die 55 Kandidaten für den Bonndorfer Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

2500 Euro ließ sich der Skiclub 2018 die Förderung der Nachwuchssportler kosten, listete die Kassiererin außerdem auf. 1500 Euro verschlang die Anschaffung von 30 Kippstangen mitsamt Sack. Weitere 3000 Euro mussten an den Skiverband abgeführt werden. Auf der Einnahmenseite sind die Beiträge der 375 Mitglieder in Höhe von 5500 Euro sowie der Zuschuss des Badischen Sportbundes in Höhe von 6200 Euro die größten Posten. 3000 Euro Spende von Dunkermotoren für die Unterstützung bei „Dunker bewegt“ sowie Erlöse von Skikurs und Brettlemarkt waren weitere wesentliche Einnahmequellen. Am Ende bleibt dem Verein ein Minus von 6000 Euro, was in Anbetracht des Garagenbaus jedoch hinnehmbar ist.

Viele Erfolgreiche für Verein

Über vielseitige Vereinsaktivitäten berichtete Schriftführerin Barbara Meier mit Verweis auf die stets aktualisierte Homepage des Vereins (www.skiclub-bonndorf.de) mit einer Termin­übersicht. Christoph Keßler und Michael Woll hatten in ihrer Funktion als Sportwarte alpin über etliche Erfolge zu berichten. Prominenteste Skiclubrepräsentantin ist derzeit Tanja Intlekofer, die bei der Universiade in Russland, aber auch bei den Nationalen Juniorenmeisterschaften, der Rennserie in Hochkrimml sowie einem FIS-Rennen im italienischen Bardonecchia erfolgreich war.

Bonndorf Abfahrtsläuferin Tanja Intlekofer aus Wittelkofen startet bei der Universiade in Russland Das könnte Sie auch interessieren

Außer ihr ist auch Tobias Sigwart, der beim Wälderpokal in Fischbach den ersten Platz belegte, im SVS-Jugendkader. Noah Merz, Frank Vetter, Jonathan Malich und Christoph Sigwart vertreten den Skiclub im Bezirkskader. Letztgenannter war mit sechs Rennbeteiligungen und einem ersten sowie dritten Platz am erfolgreichsten. Auch mit den Platzierungen der alpinen Skisportler beim Kreisjugendskitag zeigten sich die Sportwarte zufrieden. Sie wiesen auf den baldigen Beginn des Inlinetrainings hin. Die Teilnehmerzahl sähen sie dabei gerne gesteigert.

Mehr Teilnehmer beim Langlauftraining

Über eine gestiegene Teilnehmerzahl beim Langlauftraining berichtete Alexandra Haberstroh. Gemeinsam mit Thomas Bächle und Fritz Dietsche trainierte die nordische Sportwartin auf der Dresselbacher Loipe an zehn Terminen Kinder der Grund- und Realschule. Stark vertreten waren die Langläufer beim Kreisjugendskitag. Im Sprunglauf sicherte sich das Team von Frank und Leon Vetter sowie Fabio Krissler sogar den Wanderpokal. 16 Trainingseinheiten auf dem Fahrrad absolvierte Siegfried Meier. Und auch er würde sich beim Montagstraining mehr Teilnehmer wünschen.

Siegfried Meier, Werner Intlekofer und Wolfgang Woll (von links) erbrachten die größte Arbeitsleistung beim Bau der Garage neben dem Bikepark. | Bild: Martha Weishaar