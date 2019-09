von Gudrun Deinzer

Keiner will ihn, wenn er aber kommt, will man gegen ihn gerüstet sein. Die Rede ist vom Notfall. Für den Sportverein Gündelwangen gibt es ab sofort kompetent zusammengestellte und mit hochwertigen Produkten gefüllte Notfalltaschen. Mindestens die Erstversorgung, teils die Prävention oder auch das fachmännische Beheben aller möglichen Blessuren ist damit gesichert, von der Abschürfung über die Beinprellung und den Muskelkrampf bis hin zum Zeckenbiss.

Lore Di Lisi, pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin und seit 1996 Angestellte in der Schwarzwald-Apotheke Bonndorf, ist Frauentrainerin beim SV Gündelwangen. Sie hat ihren Chef, Christopher Schlieper, der vor rund zweieinhalb Jahren die Bonndorfer Apotheke übernahm, auf die Idee gebracht, solche Taschen für ihren Verein zur Verfügung zu stellen. „Mich hat es immer geärgert, dass wir nicht richtig gerüstet waren für Notfälle“, erzählt Lore Di Lisi von bisherigen Einsätzen.

„Das war mir ein Dorn im Auge, ich wollte, dass die Spieler des Vereins vernünftig und professionell versorgt sind“, sagt Christopher Schlieper im Gespräch mit dieser Zeitung. Zunächst einmal sei sein Impuls gewesen, einfach zu helfen – so wie es zu seinem Beruf und auch zur Schwarzwald-Apotheke passe. Ganz anders als beim Einkauf von Medizin im Internet, stünden eigentlich alle Apotheker vor Ort für fachliche Beratung. „Wir können mit Medikamenten übrigens auch schneller als jede Internetapotheke versorgen“, sagt er, Lieferdienst im Bedarfsfall gehöre dazu. Was nicht vorrätig sei, komme praktisch immer noch am selben Tag.

Die Apotheke vor Ort

Selbst die vermeintlichen Preisvorteile in Internetapotheken seien relativ, denn hier würde häufig nur mit Lock­angeboten gearbeitet. Allerdings sei es die Entscheidung jedes Einzelnen, wie er sich versorge. „Wir haben den Anspruch, individuell, persönlich und eben auch regional zu sein“, erklärt der Apotheker.

In Bonndorf ist Christopher Schlieper in vielfacher Hinsicht angekommen. „Die Leute sind sehr nett und freundlich, keineswegs fordernd“, meint er. Dieser freundliche Umgang „in aller ländlichen Gelassenheit“, passt längst zum neuen Gesicht der Schwarzwald-Apotheke. Es spiegelt mit dem Umbau den Schwarzwald wider, etwa in großem leuchtenden Bild, und auch in Materialien, wie den verwendeten Hölzern. Selbstredend wurden örtliche Handwerker beschäftigt. Mehrmals täglich würde der so geschaffene Raum am Fenster, der sich nach Bedarf auch schließen lässt, für individuelle und diskrete Beratung genutzt.

Digitaler Werbeort für Vereine

Die Umgestaltung hat durch die Nutzung digitaler Technik als Schaufenster-Werbefläche personelle Ressourcen freigesetzt. „Früher haben wir zu zweit einen ganzen Tag dekoriert“, bestätigt Lore Di Lisi. Diese Zeit will Schlieper lieber direkt an den Kunden bringen. Der Wechsel auf den Bildschirmen, mit Hinweisen auf Medikamente, Angebote und Beratungsmöglichkeiten, ist durch die digitale Technik ständig gegeben. Das brachte ihn nun auf die Idee, diese Werbefläche auch Bonndorfer Vereinen zugutekommen zu lassen. Veranstaltungen dürften auf diesen Flächen beworben werden, wie das in der Vergangenheit schon die Pflumeschlucker für ihren Narrenfahrplan nutzten.

Repräsentantin für den Arbeitgeber

Hier schließt sich der Kreis zum SV Gündelwangen, für den Lore Di Lisi die Notfalltaschen erfragt und auch bekommen hat. Das passe ebenfalls bestens zu seinem Ansinnen, für die Menschen vor Ort da zu sein. Der Verein, in dem sich seine Mitarbeiterin engagiere, stehe für Gesundheit – in Form von Sport – und soziales Miteinander, das sich beispielsweise bei Spielen, bei denen die Angehörigen jeweils mitfiebern, zeige. Und schließlich sei Lore Di Lisi als langjährige Angestellte der Apotheke, gerade hier im ländlichen Raum auch eine Art Repräsentantin für ihren Arbeitgeber. Sie sitzt ihm gegenüber und strahlt „Ich freue mich riesig, dass wir nun bei unserem Training und bei den Spielen bestens versorgt sind, für wirklich alle denkbaren Fälle“, sagt Lore Di Lisi.