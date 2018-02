Bonndorf Der Pfadfinderverein Ulrich von Hutten geht unter neuer Leitung in die Zukunft

Der Pfadfinderverein Ulrich von Hutten wählt den Vorstand neu und blickt zuversichtlich auf die Saison. Markus Auer ist nun Vorsitzender für ein Jahr, Carsten Reinhardt gleichberechtigter Vorsitzender für zwei Jahre.

Der Pfadfinderverein Ulrich von Hutten traf sich zur Hauptversammlung im Gasthaus "Kranz". Nach einer Begrüßung und Einführung durch die Vorsitzende Iris Blümling, ergriff Stammesführerin Miriam Meier das Wort. „Es war ein gutes Jahr. Wir haben viele verschiedene Kurse organisiert, hatten das Pfingstlager in Öttiswald und die Planung für eine Schweden-Reise im Sommer läuft.“

Schriftführerin Jutta Schär blickte anschließend auf das abgelaufene Jahr zurück. Die Nutzung des Öttiswalder Zeltplatzes sei passabel. Besonders hob Schär den Wert des Geländes, im Sinne der Idee, den Kindern und Jugendlichen erlebnisorientierte Naturerlebnisse zu bieten, hervor. So nutzen nicht nur die Pfadfinder das Gelände, sondern auch Schulklassen. Im Rahmen des Bonndorfer Sommerferienprogramms wird der Platz ebenfalls genutzt. „Das Helferfest in Öttiswald im Oktober war eine gute Gelegenheit, Pfadfinderluft zu schnuppern“, berichtete Schär. Freunde des Vereins, Helfer vom Schlossfest und Eltern von Pfadfindern trafen sich zum geselligen Beisammensein.

Für ihren Einsatz rund um den Pfadfinderverein dankte Schriftführerin Jutta Schär dem Greenkeeeper Alfons Faller und der Gruppenbetreuerin Sabine Suhl. Der erst im Vorjahr eingeführte Elternhock fand wenig Resonanz, weshalb er in Zukunft durch einen gemeinsamen Abend mit Eltern und Pfadfindern ersetzt werden soll.

Einstimmig entlasteten die Versammelten den Vorstand und den Kassenprüfer. Der stellvertretende Stammesführer Jürgen Faller, der auch Mitglied im Gemeinderat ist, überbrachte Grüße der Stadt Bonndorf: „Die Stadt bedankt sich bei euch, da auch ihr zu einem tollen Stadtfest beigetragen habt und wir hoffen, dass es auch in Zukunft noch viel zu feiern gibt und alles gut läuft.“

Jürgen Faller leitete die anschließenden Neuwahlen des Vorstands. Wie bereits vor einem Jahr beschlossen, wurde das roulierende System angewandt, das besagt, dass die Vorsitzenden für unterschiedliche Zeiträume gewählt werden. So wählten die Mitglieder Markus Auer zum Vorsitzenden für ein Jahr sowie Carsten Reinhardt zum gleichberechtigten Vorsitzenden für zwei Jahre. Iris Blümling übernimmt fortan den Posten der Schriftführerin, für die Kassenprüfung sind ab sofort Claudia Spannagel und Andreas Löffler zuständig.

Mit den Wahlen neigte sich denn auch der offizielle Teil des Abends dem Ende entgegen. Iris Blümling blickte noch in die nähere Zukunft. Im April werde der Zeltplatz in Öttiswald aufgeräumt und im Sommer stehe auch schon wieder das Schlossfest an. Der Förderverein wird zudem ein neues Küchenzelt bereitstellen und Fortbildungskurse für Gruppenleiter finanzieren. Die Verlängerung des Pachtvertrags in Öttiswald steht zudem in diesem Jahr vor der Tür.

Eine Bilderschau zu vergangenen Zeltlagern, wie beispielsweise zum großen Bundespfadfinderlager Estonteco, weckte im Anschluss an den offiziellen Teil der Hauptversammlung die Sehnsucht nach besserem Wetter und stimmte auf die neue Saison ein.

Der Verein

Der Pfadfinderverein Bonndorf mit dem Namen Ulrich von Hutten besteht seit 1976. Derzeit hat der Verein 70 Mitglieder, davon sind etwa 35 aktive Pfadfinder. Die meisten Zeltlager finden auf dem Platz in Öttiswald statt. Die Pfadfinder gliedern sich, je nach Alter, in verschiende Gruppen wie zum Beispiel die „Wölflinge“ im Grundschulalter.

