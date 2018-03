Der Vorsitzende des Opel-Clubs Brunnadern, Manuel Maier, lobt die Arbeit der Mitglieder und Helfer bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen. Eine Schwarzwaldtour im April ist geplant.

Der Opel-Club Brunnadern traf sich zur Hauptversammlung im „Felsenkeller“ in Wellendingen. Der Vorsitzende Manuel Maier eröffnete die Sitzung und übergab dann das Wort an Schriftführer Lukas Maier.

Das vergangene Jahr stand im Zeichen des zehnjährigen Bestehens des Vereins. Die Feierlichkeiten fanden von 23. bis 25. Juni in Bonndorf statt. Zudem durften sich die Opelfreunde über zwei Neumitglieder freuen. Das Helferfest in Dillendorf im August und der Ausflug zum Cannstatter Wasen in Stuttgart markierten die weiteren Höhepunkte des vergangenen Jahres. Manuel Maier lobte die Arbeit aller Mitglieder und Helfer: „Das Jahr stand ganz im Zeichen des Jubiläums. Wir können stolz auf das Geleistete sein. Die Vorbereitung war lang, hart und bestimmt nicht immer leicht.“ Das Fest selbst sei gut gelaufen, obwohl man am Fest-Samstag die Konkurrenz einer SWR 4-Party zu spüren bekam. 32 Sitzungen und zahlreiche Pressetermine hatten die Autofreunde im Vorfeld, so viele wie nie. „Am Ende hat aber alles gut geklappt“, blickte Maier auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Der Kassenbericht von Stephan Schwenninger fiel weniger positiv aus. Zwar freut sich der Verein über einen Gewinn, hatte sich angesichts des Aufwands in der Vergangenheit aber mehr erhofft. Im Anschluss entlasteten die Versammelten einstimmig den Vorstand und Andreas Hogg aus Dillendorf leitete die Neuwahlen.

Es ergaben sich keine Veränderungen: Manuel Maier bleibt erster Vorsitzender. Kevin Eisemann wird weiterhin das Amt des zweiten Vorsitzenden bekleiden. Lukas Maier wird auch in Zukunft als Schriftführer fungieren und Kai Brendle wie bisher als Besitzer den Vorstand vervollständigen.

Manuel Maier hieß an diesem Abend auch drei Neumitglieder im Kreis des Opel-Clubs Brunnadern willkommen. Christian Burger, Manuel Gantert und Sandra Lauble sind neu dabei. Sandra Lauble ist außerdem die erste Frau überhaupt in der Vereinsgeschichte. „Mein Bruder fährt auch Opel und ich bin selbst interessiert an Autos“, erklärt sie. 15 Mitglieder zählt der 2007 gegründete Verein nun.

Zum Ende der Sitzung gab Manuel Maier noch einen Ausblick. So steht im April eine Schwarzwaldtour, beginnend in Nagold, auf dem Plan. Der Jahresausflug soll die Mitglieder zum Nürburgring führen, um DTM-Rennen zu besuchen. Der Opel-Club wird außerdem wieder den Cannstatter Wasen in Stuttgart besuchen.