von Kara Tiedemann

Für die meisten sind die letzten beiden Ferienwochen angefüllt mit Vorbereitungsstress für das anstehende Schuljahr. Nicht jedoch für die 29 Teilnehmer der Ferienbetreuung „Zelte, Feuer, Abenteuer“. Für sie stand vor allem eins auf dem Plan: Alles ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Seit fünf Jahren wird in Bonndorf nun schon das Ferienprogramm „Zelte, Feuer, Abenteuer“ in Öttiswald angeboten.

Als „Forscher“ untersuchten die Kinder zwei Wochen lang die Natur und ihre vielen Bewohner. Unter der Betreuung von Vanessa und Miriam Meier, Laika Amann, Sofia Malich, Daniel Isele und Kara Tiedemann wurden die Kinder zwei Wochen lang auf Entdeckungstour geschickt.

Mit eigenem Naturschützerausweis

In Öttiswald gibt es da viele Möglichkeiten, sei dies auf dem Platz, im anliegenden Wald oder an der Steina. Zusammen wurden die Mädchen und Jungen zu richtigen Naturexperten und bekamen am Ende der zehn Tage sogar ihre eigenen Naturschützerausweise zusammen mit einem selbstgestalteten Forschertagebuch voller Experimente, die zu Hause ausprobiert werden können.

Neben Schnitzen, Knüpfen und dem Vervollständigen ihres Forschertagebuches in der Jurte hatten die Kinder die Möglichkeit zu basteln, zu wandern oder Spiele zu spielen. Jeden Tag stand etwas anderes auf dem Programm, doch der ein oder andere Punkt war im Ablauf immer der gleiche.

Jeder Morgen begann mit einigen Spielen zum Aufwärmen, denn um halb acht war es ohne die Sonne in Öttiswald noch ziemlich kalt. Nach einem anschließenden Vesper wurde dann der Wald erkundet oder etwas gebastelt.

Auf einem Barfußpfad wird Natur erfahrbar. | Bild: Kara Tiedemann

Um ein guter Forscher sein zu können, lernten die Kinder das Spurenlesen und auch das Auffinden von versteckten Tieren auf einem Pfad durch den Wald. Aber auch auf dem Platz gab es einiges zu tun, so wurden beispielsweise eigene kleine Terrarien und Wasserräder gebastelt, Geheimschriften entziffert oder ein Barfußpfad aus Naturmaterialien gebaut. Ein Tag lang ging es sogar durch den Wald bis zur Kohlplatzhütte in Ebnet auf einen Wanderausflug.

Nach erfolgreich abgeschlossenem Programm stand immer ein leckeres Mittagessen an, dass von Birgit Eske mithilfe von Inken Tiedemann zubereitet wurde. Zum Schluss lauschten alle noch gespannt der Geschichte aus dem Buch „Die kleinen Energie-Forscher“, in welchem es um allerlei verschiedene lustige und interessante Geschichten aus dem Alltag geht, welche von der Beschreibung eines Experiments begleitet sind, die man gut Zuhause nachstellen kann.