von Heidi Rombach

Jung, spielfreudig und aktiv: So präsentiert sich der Musikverein Dillendorf. Schriftführerin Julia Rendler rief in der Hauptversammlung das vergangene Vereinsjahr in Erinnerung. Es war geprägt von 20 Auftritten bei verschiedenen Veranstaltungen. 64 Proben gab es vorab. Von den 35 Musizierenden sind 13 Personen Ehrenmitglieder. 65 Leute sind des weiteren Passiv- und Fördermitglieder. Das Durchschnittsalter der Musiker beläuft sich auf 29 Jahre.

Neben Auftritten an Fasnacht erinnerte Julia Rendler gerne an die Teilnahme am Jubiläumsosterkonzert in Wellendingen und am Musikfest der Feuerwehrkapelle Wellendingen. Es folgte das Bezirksmusikfest in Eggingen, der Vatertagshock in Holzschlag, Dämmerschoppen-Spielen auf der Oberen Alp, die Mitwirkung am Weinfest in Hohentengen und dem Herbstfest des HGV Bonndorf. Auf dem Programm standen ferner der Adventsmarkt in Dillendorf und das Weihnachtsliederspielen an Heiligabend. Höhepunkt war sicherlich das Jahreskonzert am Ersten Weihnachtstag unter dem Motto: Kommen, hören, genießen. „Es war ein rundum gelungener Konzertabend. Wir bekamen viel Anerkennung“, reflektierte Schriftführerin Julia Rendler abschließend.

Gutes musikalisches Jahr

Dirigent Clemens Büche bedankte sich für das sehr aktive Jahr und die gute Zusammenarbeit. „Es funktioniert im Verein. 2019 war ein sehr gutes musikalisches Jahr. Wir konnten uns überall zeigen“, meinte er. Das erfolgreiche Weihnachtskonzert lobte er besonders. „Wir haben etwas Neues gewagt, was auch gut einschlug. Wir sind auf einem guten Weg.“ Clemens Büche zeigte sich hoch zufrieden, dass jeder Freude hat, mitzumachen.

Unter der Wahlleitung von Stadtrat Manfred Amann wurden bestätigt: Klaus Rebmann (stellvertretender Vorsitzender), Jonas Maier und Martin Weltis (Beisitzer). Neu in ihre Ämter wurden gewählt: Anna-Theresa Brenninger (Kassiererin) und Evelyn Schönle (Jugendvertreterin) sowie Harald Dietsche als „Chef“ der Ehrenmitglieder.