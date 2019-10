von Martha Weishaar

Der letzte Donnerstag im Monat ist für Musikfreunde um Bonndorf herum ein fixer Termin. Dann trifft man sich im „Lamm“ in Gündelwangen zum Musikerstammtisch. So verlässlich der Termin, so wenig vorhersehbar ist, wie viele Gäste mit welchen Instrumenten und welchen Stilrichtungen da sein werden.

Mal trudelt einer, dann wieder fast ein Dutzend Gitarrenkünstler ein. Mal erklingen urige Stimmungslieder, mal Schlager, häufig Folk-Pop aus vielen Jahrzehnten, gerne auch mit einem Hauch Blues und jazzigen Einlagen, aber auch Gesangskunst und sogar Geigen- oder Alphornklänge waren schon zu hören beim Musikerstammtisch. Mal kann man die Gäste an den Fingern abzählen, mal stehen sie sich auf den Füßen. Es herrscht eine besondere Atmosphäre im „Lamm“, die zu beschreiben kaum gelingen will. Man kann nie wissen, was einen erwartet, man sollte die Bereitschaft mitbringen, sich auf die Situation einzulassen.

Das verlangt freilich auch den Wirtsleuten Jana und Dieter Schmelzle ein hohes Maß an Flexibilität ab. Beide sind Musikliebhaber, für sie ist das Unvorhersehbare kein Problem. Wenn wenig los ist, setzen sie sich gerne zu den Musikern und genießen die Darbietungen.

Wie lange es den Musikerstammtisch bereits gibt, weiß niemand so richtig zu sagen. Ungefähr fünf Jahre dürften es sein. Daniela Botos habe ihn gemeinsam mit Sabine und Bertram Zausig ins Leben gerufen, meint jemand. Andere behaupten, Gisi Cramer habe die Sache auf den Weg gebracht. Die Wahrheit dürfte – wie meistens – in der Mitte liegen. Sie alle kennen sich seit Langem aus der Musikszene, vielleicht ergriffen sie die Initiative gemeinsam.

Der Musikerstammtisch ist ein Selbstläufer, es braucht keinen Chef. Man begegnet sich auf Augenhöhe, lässt sich Raum. So auch, als die Four Singers bei tiefsinnigen Volksliedern ihre stimmlichen Qualitäten bewiesen, ehe sie Schlag auf Schlag von den Fidelen 4 aus Hüfingen abgelöst wurden. Die ließen – mit kuriosem Lilliput-Akkordeon und eigenwilligen Texten – Schwarzwaldmarie und Alpenschlager aufleben. Zwischendurch erklangen Pop- und Folksongs. Bluegrass Spirit waren jüngst im Rahmen ihres Probenwochenendes im „Lamm“. Das war ein besonderer musikalischer Leckerbissen.

Hin und wieder gibt es im „Lamm“ furiose Einlagen am völlig verstimmten Wirtshausklavier. Diejenigen, die beim Musikerstammtisch von Anfang an dabei sind, haben viel zu erzählen: Von einem, der mit „Oh When The Saints“ auf seinem Alphorn das Lokal rockte, von Musikabenden, die erst im Morgengrauen endeten. Und wenn zwischendurch Gisi Cramer für den Beatles-Liebhaber Dieter Schmelzle „Hey Jude“ zum Besten gibt, gerät auch dessen Name zum Programm. Dann sieht man den Wirt förmlich dahinschmelzen.