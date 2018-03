Der Let’s Fetz Chor Bonndorf floriert bei jüngeren und älteren Mitgliedern. Die zügigen Wahlen ergeben keine Neuerungen.

Die Hauptversammlung des Let's Fetz Chors fand am Dienstag, traditionsgemäß an Stelle einer regulären Chorprobe, im „Schwarzwaldhotel“ statt. Der Vorsitzende, Achim Feser, zeigte sich äußerst zufrieden mit dem erfolgreichen Jahr des Chors, das an diesem Abend noch einmal Revue passieren gelassen wurde. Gemeinsam mit Andrea Rogg referierte er über die Aktivitäten des Chors. Spannend war es, mitzuerleben, welche Vielfalt das Vereinsleben eines Chors zu prägen imstande ist.

Kaum enden wollte die Liste: Geburtstagsständchen, Benefizkonzerte, Kuchenverkauf, eine Hochzeit, Mitwirkung beim Pfarrfest, Probenwochenende, ein Workshop mit dem berühmten Carsten Gerlitz zusammen mit zwei weiteren Chören im Paulinerheim, die musikalische Gestaltung des Volkstrauertages und auch die Organisation der Hauptversammlung des Chorverbandes Hochrhein in Bonndorf.

Zwei anspruchsvolle Chorkonzerte innerhalb von drei Monaten und verschiedene andere Veranstaltungen zeigten die überdurchschnittliche Präsenz dieses umtriebigen Chors, der seit Jahren mit rund 30 Mitgliedern zu den größten und leistungsfähigsten Gesangvereinen der Umgebung zählt. Dennoch würde sich die Sängerschar sehr freuen, noch ein paar Männerstimmen, vor allem Tenöre, in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

Mit den Let’s Fetz-Teens und den Let’s Fetz-Kids, die von Sabine Zausig und Adda Wientzek liebevoll betreut werden, stehen dem Erwachsenenchor zwar immer wieder neue Sänger zur Verfügung, aber gerade die Jungen tun sich oft schwer, einem Chor beizutreten, der doch relativ hohe Anforderungen an Probenarbeit und an das auswendig Lernen stellt. Auch würde der Chor gerne noch einige fördernde Mitglieder zur Unterstützung gewinnen.

Dagmar Hosp, seit Beginn Dirigentin des Chors, lobte ihre Sängerschar und würdigte das unermüdliche Engagement aller, besonders aber den Einsatz ihrer Vizedirigentin Sabine Zausig, die kurzfristig für sie eingesprungen war und mit Bravour das anspruchsvolle A-cappella-Konzert „Klartext“ vor zwei Wochen dirigiert habe.

Die Teens und Kids hatten auch viele Proben und Aktivitäten, wie Sabine Zausig plastisch zu berichten wusste. Mit viel Liebe und Zuversicht stellen sie und Adda Wientzek jedes Jahr ein neues Musical auf die Beine. Nach „Tom Sawyer“ im vergangenen Jahr kommt Ende April „Das geheime Leben der Piraten“ zur Aufführung, für das jetzt schon fleißig geprobt wird.

Der Kassenbericht von Alexandra Strittmatter offenbarte mehr Einnahmen als Ausgaben im vergangenen Jahr. Die anschließenden Wahlen leitete Mechthilde Frey-Albert, ein unkomplizierte Prozedere, denn es waren schon alle Kandidaten im Vorfeld bestimmt. So erfolgten die Wahlen der einzelnen Amtsinhaber durchweg einstimmig: Als stellvertretende Vorsitzende wurde Sandra Dengler wiedergewählt, als Kassiererin Alexandra Strittmatter und als Beirätin vom Kinderchor Sabine Zausig. Als Kassenprüferinnen bestellte Achim Feser in seiner Funktion als Vorsitzender Isabella Braun und Jutta Gerber.

Wünsche und Anträge gab es in der Hauptversammlung nur einen: Vorsitzender Achim Feser wünschte sich, dass der diesjährige Ausflug im September nach Rottweil (Siemens Turm) und Tübingen sowie Vaihingen (Weinprobe) führen möge, wo den Chor nicht nur musikalische Höhenflüge erwarten werden, sagte er.

Die Probenbesuche

Von den 63 Proben und Veranstaltungen des vergangenen Jahres absolvierten folgende Sänger jeweils mehr als 90 Prozent: Jürgen Braun, Sandra Dengler, Anne Eichkorn (jeweils 90,5 Prozent), Walter Maier (95,2 Prozent), Jutta Gerber (96,8 Prozent) und das Ehepaar Sieglinde und Achim Feser sensationelle 98,4 Prozent.