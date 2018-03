Bonndorf Der Kammerchor Chornetto gibt ein Konzert mit viel Gefühl im Paulinerheim

Der Kammerchor Chornetto begeistert die Zuhörer im Paulinerheim. Das Ensemble aus Titisee-Neustadt reist musikalisch durch die Nacht. Hochkarätige Klaviervorträge ergänzen Gesang.

Ganz im Zeichen der Chormusik stand das Wochenende in Bonndorfs Kulturleben. Zunächst begeisterte der Let’s Fetz Chor in der Stadthalle, dann bezauberte der Chor Chornetto im Paulinerheim. Der Traum eines jeden ernst zu nehmenden Chorleiters ist es wohl, mit seinen Sängern Chorlieder von Robert Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy oder gar Hugo Distler aufzuführen. Aber gerade hier im ländlichen Raume fehlt es dazu oft an gut geschulten Stimmen. Deshalb werden die recht anspruchsvoll zu intonierenden Werke gerade dieser Komponisten oft ignoriert oder wegen zu großer Schwierigkeiten, sei es bei der Klavierbegleitung oder bei der Stimmführung, gar nicht erst in Angriff genommen.

Der Kammerchor Chornetto aus Titisee-Neustadt unter der Leitung von Lukas Rommelspacher präsentierte im Bonndorfer Paulinerheim ein anspruchsvolles Konzert. Es stand unter dem Motto „O schöne Nacht“ und huldigte besonders den oben genannten Romantikern. Herrlich ausgewogener Chorklang wechselte dabei mit gefühlvoll vorgetragenen Klavierstücken von Ludwig van Beethoven (erster Satz der "Mondscheinsonate"), Robert Schumann ("Fantasiestücke" Opus 12 und „Träumerei“) sowie Frédéric Chopin ("Nocturnes" Opus 72.1 und Opus Posthum) ab. Sie schufen somit eine bezaubernde Einstimmung auf die Nacht von Sonntag auf Montag, die mit dem Ende des Konzerts und dem Untergang der Sonne hereinbrach.

Ein abwechslungsreiches Programm demonstrierte stimmungsvoll die schier unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten musikalischer Kostbarkeiten zum Thema Nacht. Es führte die Zuhörer thematisch durch die Dunkelheit zum Licht. Dort galt es dann, mit Schwung und Elan neue Herausforderungen zu meistern und voller Zuversicht dem neuen Tag entgegenzutreten. Den 19 Sängern des Neustädter Kammerchors gelang es dabei vortrefflich, alle Nuancen der Stimmungsvielfalt des Chorgesangs perfekt zu intonieren.

Besonders bei den Liedern von Johannes Brahms („Nächtens“, „O schöne Nacht“ und „Der Gang zum Liebchen“) versank die Umwelt in Träumereien. Die Zuhörer meinten, den Duft der blauen Blume zu riechen. Die ausgewogene, virtuose Klavierbegleitung übernahm bei diesen Stücken Pianist Maximilian Langer. Für den Rest der Chorvorträge war er allerdings zur Untätigkeit verdammt. Er durfte nicht einmal die Töne für den Chor angeben. Diese verantwortungsvolle Aufgabe übernahm Chorleiter Lukas Rommelspacher jeweils selbst, sodass alle Fäden des gesamten Konzertablaufs fest in seinen Händen verblieben.

Als ausgebildeter Konzertpianist entlockte er dem Flügel des Paulinerheims virtuos romantische Klänge. Vor allem die "Fantasiestücke" Opus 12 von Robert Schumann zeigten seine Vorliebe für romantische Traumszenen und Gefilde. Während seiner Solovorträge lauschte der Chor hingebungsvoll den Klängen des Flügels. Es war ein Vergnügen für das Publikum, die Mimik und die Körperhaltung dieser Zuhörerschaft zu studieren. Als Zugabe erklang „Sure on this shining Night“ von Morten Laurichsen. Mit diesem wunderschönen Nachtstück endete das Konzert beim Einbruch der Nacht.