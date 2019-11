von Martha Weishaar

Zwar nicht im Rathaus, aber im ehemaligen Forstamt an der Mühlenstraße bietet der Caritasverband seit 2015 regelmäßig beim Kaffeetreff Menschen mit psychischer Belastung Gelegenheit zum Austausch. In einem geschützten Rahmen können die Besucher Kontakte zu anderen knüpfen. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen entwickeln sich nette Gespräche über Alltägliches. Gelegentlich haben einzelne Teilnehmer auch das Bedürfnis, über ihre aktuelle Situation zu sprechen. Andere wiederum wollen nicht reden, hören lieber zu. Jeder handhabt es so, wie es für ihn passt. Der Kaffeetreff ist keine Selbsthilfegruppe. Allen sei bewusst, dass sie im gleichen Boot sitzen, und allein das sei hilfreich, sagen die Organisatorinnen. In entspannter Atmosphäre spielt man Karten oder Brettspiele, bastelt auch hin und wieder etwas Jahreszeit typisches.

Wissenswertes Kontakt Auskunft erteilt Sozialpädagogin Marlen Matthes vom Caritasverband, Telefon 07741/686 94 43 oder per E-Mail (marlen.matthes@caritas-hochrhein.de). Falls möglich organisiert sie An- und Rückfahrt. Die Serie „Sprechtage im Rathaus“ – was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Angebot? Diese Zeitung fragte nach und wird in den folgenden Wochen die einzelnen Beratungs- und Hilfsangebote vorstellen.

Der Kaffeetreff will die Besucher zu Kontaktaufnahmen ermutigen. Das zeigt Erfolge, denn inzwischen treffen sich manche Teilnehmer auch außerhalb des Kaffeetreffs auf privater Ebene. An jedem ersten und dritten Donnerstag eines Monats organisieren zwei ehrenamtliche Frauen die Zusammenkunft für Frauen und Männer aus der Region. Schweigepflicht ist oberstes Gebot, daher möchten die beiden Frauen ihre Namen nicht in der Zeitung lesen. Willkommen ist jeder, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.