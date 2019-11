von Heidi Rombach

Eine geschmückte Yucca-Palme als Abschiedsgeschenk gab es nach acht Jahren Schriftführertätigkeit für Patricia Schwanke-Kech bei der Hauptversammlung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Bonndorf. Ihre Aufgabe übernimmt kommissarisch Annette Dietsche. Für weitere zwei Jahre gehören die Beisitzer Jörg Fehrenbach, Bertold Meier und Oliver Ries dem Vorstand an.

Der Kassenbericht von Dieter Köpfler brachte ans Licht, dass das „Einkauf-Gutschein-Konto“ beim Handels- und Gewerbeverein gut gefüllt ist. Allerdings sorgen diese schwarzen Zahlen mehr oder weniger für „totes“ Kapital im Handel. „Die Kunden lösen einfach ihre Gutscheine nicht ein.“ Deshalb gab es einen eindringlichen Aufruf der Vorsitzenden Susanne Spachholz an die Gutschein-Inhaber, diese baldmöglich mit einem Einkauf einzulösen. „Von der Tanke, über den Schmidt‘s Markt und von der ZG Raiffeisen bis hin zu den Einzelhändlern können diese anstelle von Bargeld als Zahlungsmittel gegeben werden“, sagte die Vorsitzende. Eine beigefügte Liste weise auf die teilnehmenden Unternehmen hin.

Bevorstehende Termine 2020 wird ein Kalender herausgegeben, dessen Erlös einem Verein zugutekommen soll. Außerdem ist beabsichtigt, mehr auf die HGV-Mitglieder zuzugehen und den einen oder anderen dafür zu gewinnen, sich aktiv im Verein zu engagieren. Vorab aber werden die Futterkrippen wieder aufgestellt, um auf die Adventszeit aufmerksam zu machen. Am Dienstag, 3. Dezember, stehen die Kinder im Vordergrund, wenn zwischen 17 und 18 Uhr der Nikolaus seine Runden durch Bonndorf dreht und Leckereien in die mitgebrachten Socken stopft. Am Sonntag, 17. Mai, ist ein Hobby- und Kreativmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag vorgesehen. Weil es begrenzte Standflächen gibt, sollten sich Interessierte bald anmelden. In Koppelung mit der Chilbi-Probe findet am Sonntag, 18. Oktober, der verkaufsoffene Sonntag mit Runkele-Schnitz-Wettbewerb statt. Anmeldungen nimmt Susanne Spachholz unter Telefon 07703/209 entgegen.

Mit dem guten Finanzpolster lasse sich etwas anfangen, sagte Susanne Spachholz. Allerdings kosten die jährlichen Aktionen auch Geld: Vorrangig der Hobby- und Kreativmarkt und der zweite verkaufsoffene Sonntag, den der HGV an der Bonndorfer Chilbi-Probe der Feuerwehren veranstaltet, oder auch der Nikolausabend, an dem Socken mit allerlei Leckereien gefüllt werden, oder das Aufstellen von Futterkrippen vor der Sparkasse, Schwanke-Reisen und der Grundschule, die dekorativ auf die Adventszeit hinweisen sollen. Kassenprüfer Daniel Blattert bescheinigte anhand der sorgfältigen Kassenführung, dass der Verein außerordentlich aktiv ist.

Im Jahresrückblick erinnerte Susanne Spachholz an die gute Resonanz auf den Hobby- und Kreativmarkt im Oktober, an dem 23 Standbetreiber und die örtlichen Geschäfte beteiligt waren. „Die Verpflegung durch die Vereine war gut und die Leute zeigten sich zufrieden“, bilanzierte sie. „Die Veranstaltung war für Bonndorf im Hinblick auf die Kundenbindung wichtig und für die Mitwirkenden ein guter Grund, sich zu präsentieren.“ Besonders gebühre Hauptamtsleiter Harald Heini, dem BoNi und Anja Strittmatter im Rathaus für deren Unterstützung großer Dank. Gut angenommen wurden auch die Runkele zum 17. Schnitz-Wettbewerb, die in der Schalterhalle der Sparkasse und in der Grundschule zum Mitnehmen parat lagen.

Dem Rechenschaftsbericht von Susanne Spachholz war schließlich zu entnehmen, dass in vier Vorstandssitzungen Grundlegendes für den Handels- und Gewerbeverein besprochen und festgelegt worden war. „Wir sind ein ganz tolles Team. An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei meinem Stellvertreter Harald Hien bedanken, der sich stark einbringt. So stellt er uns jeglich erdenkliches technisches Gerät zur Verfügung, das wir für unsere Veranstaltungen brauchen“, lobte Spachholz.

Als zwar eine traurige Tatsache, aber auch eine schöne Pflicht sah Susanne Spachholz schließlich die Verabschiedung von Patricia Schwanke-Kech als Schriftführerin. „Du warst immer Dreh- und Angelpunkt, denn Du wusstest über alles Bescheid und hast Dich um vieles bei den HGV-Aktionen gekümmert. Das war mehr, als nur Protokoll zu führen und Schriftführerin zu sein. Es wird schwer werden, dies alles künftig hinzubekommen.“ Derzeit gehören 64 Betriebe dem HGV an.