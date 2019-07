von Wolfgang Scheu

Die Namen der Mannschaften tauchen in keiner Ligatabelle auf. Doch das große Derby zwischen dem SV Wittlekofen und dem FC Wellendingen ist Kult in der Region. Fußball, wie er sein soll, ein sportlicher Wettkampf zwischen zwei befreundeten Dörfern.

Beim Derby SV Wittlekofen gegen den FC Wellendingen gab es viele spannende Spielszenen. | Bild: Wolfgang Scheu

Die Spieler müssen ihre Wurzeln in einem der Orte haben. So kommt es, dass einige TuSler dabei sind inklusive Fußballtrainer Lauble. Selbst der Löffinger Torjäger Benjamin Gaudig wäre spielberechtigt (durch seine Freundin), man findet ihn aber unter den Fans. Es wird bis zum Letzten gekämpft und anschließend wird gemeinsam gefeiert. So auch wieder beim Sportfest des SV Wittlekofen am Wochenende. Die Fans aus beiden Orten feuerten ihre Spieler an, das Derby war auch am Wochenende ein Höhepunkt der Veranstaltung mit spaßiger Dorfolympiade und Beachvolleyballturnier.

Beim letzten Mal stand es am Ende 6:6. In diesem Jahr hatten die Wellendinger die Nase vorn. Niklas Bernhart und Sebastian „Basti“ Kromer schossen jeweils ein Tor und das war dann auch der Endstand: 2:0 für Wellendingen.

Egal, ob sie wegen des Fußballspiels, des guten Essens, der Musik der Sidling Sisters aus Grafenhausen auf der neuen fahrbaren Bühne, oder einfach nur zum Plausch mit Freunden und Bekannten gekommen sind, für die Gäste gab es Unterhaltung pur. Und die Freundschaft mit den Nachbarn aus Wellendingen wurde gestärkt, wie auch die eigene Dorfgemeinschaft.

SV Wittlekofen gegen den FC Wellendingen: Die Gewinner aus Wellendingen stehen hinter den Verlierern – jetzt wird gemeinsam gefeiert. | Bild: Wolfgang Scheu

Die Stimmung passte bei der Party in Wittlekofen – und ganz egal, welche Mannschaft das Derby für sich entscheiden konnte, gefeiert wurde am Ende gemeinsam.