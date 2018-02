Bonndorf-Gündelwangen Der Dirigent der Narrenmusik Gündelwangen erhält einen neuen Narrenstab

Freude herrscht bei der Narrenmusik Gündelwangen: Dirigent Andreas Dörnte erhält einen neuen Narrenstab mit dem Gündelwanger Räuber, auf der anderen Seite ist ein Narrenmusiker zu sehen.

Große Freude herrschte am Propagandasunntig in Gündelwangen. Wie in jedem Jahr lud die Trachtenkapelle, die bei fasnächtlichen Anlässen zur Narrenmusik Gündelwangen wird, zum närrischen Propagandasunndigkonzert ins Clubhaus des SVG ein. Viele Narren aus Gündelwangen kamen bei Kaffee und Kuchen, fröhlichen Schunkelrunden und närrischer Musik auf ihre Kosten. Auch die Bonndorfer Pflumenschlucker, angeführt von Narrenvater Clemens Podeswa, die Lenzkircher Dengele und die Holzschläger Holzhacker mit Narrenvater Holger Birkle schauten in Gündelwangen vorbei und heizten im Clubhaus so richtig ein.

Eine besondere Überraschung gab es für den Dirigenten der Narrenmusik, Andreas Dörnte. Er durfte an diesem Tag einen neuen Dirigentenstab in Empfang nehmen, der auf der einen Seite den Gündelwanger Räuber auf der anderen Seite einen Narrenmusiker zeigt. Geschnitzt und gefertigt wurde dieser neue Dirigentenstab von Herbert Hofmeier: „Was wäre die Fasnet ohne Musik? Ein Trauerspiel. Vielen Dank, dass die Musik immer dabei ist in Gündelwangen.“

Herbert Hofmeier wollte eigentlich erst auf die nächste Fasnetsaison hin den Dirigentenstabd fertigen, wie der Vorsitzende Mario Isele dem närrischen Volk berichtete: „Wir haben am Narrentreffen in Grafenhausen darüber gesprochen, dass wir dem Dirigenten doch aufs nächste Jahr einen neuen Stab fertigen könnten. Herbert, als Gündelwanger Urnarr, war sofort dabei. Dass er aber zwei Wochen nach dem Narrentreffen schon einen fertigen Stab geschnitzt hat, ist verblüffend und bewundernswert und dafür ein herzliches Dankeschön.“ Mit etlichen Schunkelrunden und Narrenmärschen ging ein schöner närrischer Nachmittag in Gündelwangen zu Ende.