Sprechtage im Rathaus“ – diese Rubrik im amtlichen Gemeindeblatt gibt allwöchentlich einen Überblick über Beratungs- und Hilfsangebote vor Ort. Welche Stelle konkret welche Anliegen klären kann, das stellen wir unseren Lesern im Einzelnen vor.

Fabiola Braun vom Caritasverband hat Antworten auf alle Fragen rund um das Thema Schwangerschaft. An jedem dritten Montag eines Monats berät sie im Bonndorfer Rathaus, ansonsten kann man am Sitz des Caritasverbands Hochrhein Termine mit ihr vereinbaren. Sich verändernde Einkommenssituationen, mangelnde Unterstützung in der eigenen Familie und Unsicherheit, wie sich das Leben mit einem Kind gestalten wird, sind große Herausforderungen für werdende Eltern.

Nächster Termin der Schwangerschaftsberatung ist am Montag, 20. Januar. Gesprächstermine können bei Fabiola Braun, Telefon 07751/801 10, vereinbart werden.

Die Sozialpädagogin Fabiloa Braun informiert, wer, wann und vor allem wie Elterngeld beantragt werden kann. Menschen mit Sprachschwierigkeiten hilft sie beim Ausfüllen der komplizierten Anträge. Eltern mit geringem Einkommen klärt sie über mögliche finanzielle Unterstützung auf, sei dies Wohngeld, Kinderzuschuss oder auch Hilfe bei der Erstausstattung.

Außer all den sozialrechtlichen Aspekten berät sie vor oder auch nach der Entbindung zudem in schwierigen Gesamtsituationen. „Wir versuchen herauszufinden, was Eltern brauchen, um gut mit ihrem Kind zu starten“, erklärt Fabiola Braun. Sie weist Schwangere auf die Dringlichkeit hin, sich rechtzeitig um die Betreuung durch eine Hebamme zu kümmern. Ferner zeigt sie Müttern Hilfsangebote auf, wenn sie mit Wochenbettdepressionen zu kämpfen haben oder berät Eltern, die Probleme mit dem Übergang in ihre neue Verantwortung haben.

Dabei kooperiert Fabiola Braun bei Bedarf mit Erziehungsberatungsstellen oder anderen Experten. Im persönlichen Gespräch können Sorgen oder Ängste aufgegriffen und Fragen geklärt werden, auch solche zur weiteren Familienplanung. Die Beratung ist kostenlos, auf Wunsch anonym und unabhängig von der Nationalität oder Konfessionszugehörigkeit von Ratsuchenden.

Weitere Sprechtage in Bonndorf

