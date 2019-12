von Juliane Kühnemund

Im Jahr 2020 wird der Ausbau des Breitbandnetzes in Bonndorf und den Ortsteilen größtenteils abgeschlossen werden können. Dies teilte der Leiter des Amtes für Breitband, Matthias Ketterer, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Wie Matthias Ketterer informierte, laufen derzeit die Arbeiten für die Hausanschlüsse im Bonndorfer Stadtgebiet auf Hochtouren, und auch in Wellendingen werden die Kabel verlegt.

Internet in Bonndorf Die ersten Gebiete, die in Bonndorf an das schnelle Netz angeschlossen wurden, sind Gündelwangen und Ebnet. Nach und nach folgen die Stadtgebiete bis Ende 2021. Die ersten Kunden haben im Sommer Signal auf den Leitungen erhalten. Mit einem Vertragsabschluss regelt die Firma Stiegeler als Betreiberin des Glasfasernetzes im Kreis den Vertragsübergang ihrer Kunden mit lückenloser Versorgung für den Anschlussnehmer des FTTH-Netzes.

Mit einer Fertigstellung rechnet Matthias Ketterer im zweiten Quartal 2020, dann sollen auch Dillendorf und Brunnadern sowie Wittlekofen ans schnelle Internet angeschlossen werden. Holzschlag und das Steinatal sollen folgen.

Begonnen wurde nach den Worten von Matthias Ketterer mit den Arbeiten zum Anschluss der Sommerau. Dieser Bauabschnitt war vorgezogen worden, weil ein Kommunikationsanbieter im September dieses Jahres angekündigt hatte, seinen Service in der Sommerau einzustellen. Die notwendigen Kabel zum Anschluss der Sommerau werden eingezogen, das Beblasen mit Glasfaser werde aber in diesem Jahr nicht mehr klappen, informierte Matthias Ketterer. Insgesamt ist der Fachmann aber zuversichtlich, dass Ende 2020 im gesamten Stadtgebiet der Sprung auf die Datenautobahn möglich sein wird.

Im Entwurf des Investitionsplans für das Jahr 2020 sind für den Ausbau des Leitungsnetzes 3,5 Millionen Euro eingeplant. Gerechnet wird mit einem Zuschuss in Höhe von zwei Millionen Euro. Weitere 600.000 Euro sind für den Bauaufwand der Hausanschlüsse kalkuliert, auf der Einnahmenseite rechnet man mit 250.000 Euro. Der Breitbandausbau in Bonndorf darf mit einem Investitionsvolumen von über zehn Millionen Euro sicherlich als eines der größten Projekte in der Geschichte der Stadt angesehen werden. Der Eigenanteil, den die Stadt zu stemmen hat, bezifferte Bürgermeister Michael Scharf auf rund 4,5 Millionen Euro. Glasfaser bis in jedes Haus, beziehungsweise bis in jede Wohnung – mit diesem System ist man für das digitale Zeitalter gerüstet.