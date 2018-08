von sk

Durch jährliche Exkursionen mit den Zehntklässlern der Realschule Bonndorf ins KZ Struthof-Natzweiler stieß Klaus Morath, Lehrer am Bildungszentrum Bonndorf, auf den Namen August Hirt. Klaus Morath forschte über August Hirt, der 1941 als Professor an die Reichsuniversität Straßburg berufen worden war und der sich nach Kriegsende 1945 beim „'S steinerne Krizle“ auf Gemarkung Schluchsee-Schönenbach das Leben nahm.

Wissenschaftler im Nationalsozialismus

Ergriffen habe ihn das Ableben von August Hirt in nächster Nachbarschaft in Schluchsee-Schönenbach, erzählt Klaus Morath. Der Schwerpunkt eines von ihm verfassten Artikels liege auf den letzten Lebensmonaten August Hirts im Südschwarzwald, erzählt Klaus Morath. Eine Frage beschäftigte den Lehrer intensiv: Was verschlug August Hirt, der offensichtlich an der Ermordung von 86 jüdischen Häftlingen im KZ Auschwitz beteiligt gewesen war, am Ende des Zweiten Weltkrieges ausgerechnet nach Schönenbach?

Im Elsass tätig

Die Reichsuniversität Straßburg, 1941 von den Nationalsozialisten im Elsass gegründet, ist auch eng mit dem Namen Johannes Stein, Dekan der Medizinischen Fakultät, verbunden. Dr. August Hirt, der eine Professur in Straßburg innehatte, sei maßgeblich an der Ermordung jüdischer Häftlinge beteiligt gewesen, die zur Anlage einer Schädelsammlung im Anatomischen Institut der Universität geführt habe, erläuterte Morath. August Hirt habe auch Versuche mit Senfgas an Häftlingen des KZ Natzweiler-Struthof durchgeführt.

Hirtenjungen finden die Leiche

Die Nachforschungen von Klaus Morath über den Fund des verstorbenen August Hirt ergaben folgendes Bild: Die Hirtenjungen um Rolf Kaltenbach aus Schönenbach trauten am 2. Juni 1945 ihren Augen nicht. Ein Mann lag regungslos, angelehnt an einem Sühnekreuz, im Wald. Kein Zweifel: Er war tot. Die Ortspolizei stellte die Personalien des Toten fest: Es handelte sich um den Arzt Dr. Erwin August Hirt. „Wer hinter diesem Namen steckte, ist wahrscheinlich bis heute vielen Menschen aus der Gegend um Schönenbach nicht bewusst“, mutmaßt Klaus Morath. Der Name August Hirt stehe für einen der meistgesuchten KZ-Mediziner.

Freiwilliger in beiden Weltkriegen

August Hirt war als Sohn eines Schweizer Gipsermeisters und einer Deutschen in Mannheim 1898 geboren. Zum Militärdienst im Ersten Weltkrieg meldete er sich freiwillig. Ihm wurde bei Kampfhandlungen sein Ober- und Unterkiefer durchschossen. Zeitlebens verursachte ihm die Verwundung Kau- und Artikulationsschwierigkeiten. Ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse kehrte er auf die Schulbank zurück und legte 1917 sein Abitur ab. Nach seinem Medizinstudium in Heidelberg folgte er 1936 dem Ruf zum Professor und Direktor des Anatomischen Instituts in Greifswald. Zwei Jahre später wechselte er in selber Funktion an die Universität Frankfurt. Im April 1933 wurde er Mitglied der SS. Von August 1939 bis April 1941 leistete er Dienst als Oberarzt im Krieg gegen Frankreich.

Forschung zum Kampfstoff Senfgas

Nachdem Frankreich 1940 von den Deutschen besetzt war, gelangte das Elsass wieder unter deutsche Verwaltung. August Hirt wurde im Sommer 1941 auf den Lehrstuhl für Anatomie der neugegründeten Reichsuniversität Straßburg berufen. Neben seiner Arbeit dort forschte er nebenberuflich für die SS-Wissenschaftsorganisation „Ahnenerbe“. So wollte er durch Tierexperimente ein Gegenmittel gegen das chemische Kampfmittel Senfgas finden. Dieser wirkt verzögert über Haut und Atemwege und führt zu Verbrennungen und Verätzungen bis zum qualvollen Tod.

