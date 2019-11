von Martha Weishaar

Kleinkunst in Reinform – das gab es auf der Folktreffbühne beim Gastspiel des Blonden Engels. Gitarre spielen und singen können viele. Wie jedoch der Blonde Engel diese Künste instrumentalisiert und stilisiert, das sucht seinesgleichen. Das Publikum war hingerissen, schon lange bevor Felix Schobelsberger seinen schwarzen glänzenden Anzug durch sein güldenes Engelsgewand ersetzte.

Mit österreichischem Schmäh lässt sich die skurrile Kunst des Wechselbades zwischen heiler Welt und makabrer Düsternis auf besondere Weise inszenieren. Das zeigte der Linzer eindrucksvoll. So besang er in cis-Moll die Wiener Linie Sechs, die einen tatsächlich vom Zentralfriedhof wieder zurückbringt. Dieses Lied musste sein, zumal er im „Kranz“ übernachtete. Das Wort „Kranz“ wecke in ihm Assoziationen zu Friedhof und Advent.

So geht es weiter Die nächste Veranstaltung des Folktreffs Bonndorf ist am Freitag, 6. Dezember. Fee Badenius, Preisträgerin der Kategorie Liedermacher beim Kleinkunstpreis „Bonndorfer Löwe“, tritt mit ihrer Band auf. Am Samstag, 25. Januar, wird dann der dritte „Bonndorfer Löwe“ verliehen.

Da darf in diesen Wochen vor Weihnachten das österreichische Traditionslied „Es wird scho glei dumpa“ nicht fehlen. Schließlich will der Engel genau damit „Last Christmas“ endgültig vom Thron der Weihnachtscharts stoßen. Man muss eingestehen, dass ihm das mit seinen spontanen Variationen in Swing, Country, Reggae oder auch Heavy Metal durchaus gelingen könnte. Und wenn man bedenkt, dass alle Jahre wieder auf jeder Weihnachtsfeier ein Ross entspringt, scheint es langsam an der Zeit, auch Lieder über Ostern zu schreiben, damit die Hirten bei der Osternestsuche helfen.

Der Blonde Engel ist ein Meister der Improvisation. Was auch immer das Publikum ihm zuruft, setzt er um. Er schafft es tatsächlich, eine Verbindung zwischen Pflumeschluckern, Nikolaus, Plastikmüll und Käs‘spätzle herzustellen. Ob derartiger Spontaneität stellt sich der Zuschauer bisweilen die Frage: Hat der Mann überhaupt ein Programm? Oder reiht er eine kleine E-Dur-Improvisation an die nächste, indem Frank Sinatra den Teddybären ruft, ehe er sich über die blaue Donau im Schlauchboot zurück nach Linz treiben lässt?

Der Blonde Engel hat natürlich ein Programm. Und was für eines. „Nespresso, What Else“ oder die „Ode an die Naturwissenschaften“ sind Höhepunkte in der Publikumsgunst, weshalb ein Fan aus Reutlingen dem Blonden Engel bis nach Bonndorf hinterher gefahren ist. Beim Rock’n‚Roll im Olymp erfüllt der Engel nebenbei einen Bildungsauftrag über die griechische Antike und mit „#Don‘t Kill Sean Bean“ will er dem Schauspieler beistehen, der die meisten Tode stirbt. Derweil ist der Engel alles andere als naiv, schildert er doch minutiös, wie er als Musiker, der „sei Klampfen“ eh immer dabei hat und bei jedem geselligen Beisammensein musizieren soll, den Spieß mal umdreht.

Er lädt sich lauter praktische Gäste ein: Maler, Installateur, Elektriker, Arzt… nur mit dem CEO weiß er nichts anzufangen. „Bei dem waaß eh koaner, woss er duet.“ Nebenbei entlarvt er Schlagertexter. Denn woher bitteschön konnte die Mutter in Freddy‘s „Junge, komm bald wieder“ wissen, wohin sie ihre Briefe schicken musste? Das ist metaphysisch. Ungeheuer frech, dafür umso charmanter erobert der Blonde Engel die Herzen seines Bonndorfer Publikums. Zumal es ihn freut, dass so viele aus ihren Schwarzwaldbehausungen geschlichen sind. Das hätten gleichwohl ein paar mehr sein können. Wenn er dann zwischendurch fragt „bosst‘s bis jetzt?“ oder auch zugibt, wie schwer ihm das Verlieren bei „Trivial Pursuit“ fällt, dann hat das etwas überwältigend Ehrliches und Einmaliges.