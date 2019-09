von Martha Weishaar

Die wohl meist beachtete Baustelle in Bonndorf dürfte der Schmidt‚s Markt an der Bahnhofstraße sein. Immer wieder staunen Beobachter über die passgenaue Abstimmung der Abläufe auf dieser Großbaustelle. Über den Zwischenstand der Baumaßnahmen gibt Michael Schmidt auf Nachfrage dieser Zeitung Auskunft. Insgesamt zeigt sich der Geschäftsführer dabei zufrieden mit dem Verlauf.

Bonndorf Trotz einer mehrwöchigen Verzögerung der Bauarbeiten soll der Schmidt‘s Markt in Bonndorf im Mai 2020 öffnen Das könnte Sie auch interessieren

Bereits in der zweiten Februarhälfte sollen die Regale in den neuen Verkaufsräumen mit Ware bestückt werden. Für März 2020 ist die Eröffnung vorgesehen, wenngleich nicht sofort in der vollen Konstellation. Wenn dann das derzeitige Verkaufszelt abgebaut ist, sollen vor und nach Ostern in zwei Bauabschnitten Außenanlagen und Parkplätze fertiggestellt werden. Bis zum Muttertag müssten laut Schmidt sämtliche Baumaßnahmen abgeschlossen sein – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit und es führt nichts Unvorhergesehenes zu Verzögerungen.

Bonndorf Fällaktion für den Schmidt's Markt in Bonndorf: Aus Bäumen sollen Möbel werden Das könnte Sie auch interessieren

Das war zu Baubeginn der Fall, wo es aus geologischer Sicht Probleme gab. Nasses Erdreich musste 30 Zentimeter tiefer als vorgesehen ausgegraben und anschließend Schotter aufgetragen werden. „Das hat uns zwei bis drei Wochen gekostet. Infolge der hohen Auslastung in der Baubranche kam es auch zu leichten Verzögerungen bei Ingenieurleistungen, vor allem im Zuständigkeitsbereich der Statiker. Sehr zufrieden sind wir mit der Firma Kromer“, fasst Michael Schmidt den bisherigen Bauverlauf zusammen. „Am 30. Oktober werden die Leimbinder für die Dachkonstruktion angebracht, sodass wir im November das Dach zu kriegen“, kündigt er demnächst anstehende Baumaßnahmen an. Parallel dazu nehmen bereits ab Oktober Heizungs- und Lüftungsbauer, Elektriker, Gipser, Glaser und Metallbauer ihre Arbeiten auf. Im Januar und Februar sollen die letzten Feinarbeiten erfolgen.

Bonndorf Umbau des Schmidt's Markt – Vorbereitungen für provisorischen Zeltbau laufen Das könnte Sie auch interessieren

13 Monate Verkauf im Zelt sind für das Rickenbacher Unternehmen freilich mit Umsatzeinbußen verbunden. „Wir hatten uns diese allerdings schlimmer vorgestellt“, räumt Michael Schmidt ein. „Unsere Mitarbeiter geben sich alle Mühe, aus den bescheidenen Verhältnissen das Beste zu machen. Mittlerweile haben sie sich – ebenso wie unsere Kunden – daran gewöhnt.“

Bonndorf Bagger ebenen den Weg: Arbeiten für neuen Schmidt's Markt in Bonndorf laufen Das könnte Sie auch interessieren

Froh zeigt sich der Geschäftsführer darüber, dass die Klimatechnik im Zelt sowohl in der kalten wie auch in der warmen Jahreszeit gut funktionierte. Gleichwohl bedauert er den extrem hohen Heizölverbrauch im Verkaufszelt .