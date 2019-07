von Erhard Morath

Bei hochsommerlichen Temperaturen richtete der Automobil- und Motorsportclub (AMC) Bonndorf seinen 24. Auto-Slalom aus. Das Rennen zählte als Wertungslauf zum Slalom-Cup-Südwest des Deutschen Motorsportbunds (DMSB) und zur baden-württembergischen ADAC Slalom Meisterschaft.

Das Ereignis lockte 69 Starter mit ihren Rennmaschinen, Tiefladern, Zugmaschinen, Betreuern, Fans und Familien nach Bonndorf. Viele sind längst treue Stammgäste des AMC und reisten bereits am Vortag an. Gestartet und gefahren wurde in vier unterschiedlichen Gruppen (G-serienmäßige Ausstattung, F-verbessert, H-stark verbessert und FS-Freestyle), die in sich wiederum nach Klassen, Leistungsvermögen, sprich Hubraum, untergliedert sind. Das Spektakel lockte viele interessierte Zaungäste in den Zielraum.

Bonndorf Automobil- und Motorsportclub Bonndorf richtet Blick auf ADAC-Fahrradturnier 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Während Rennbüro, Papierabnahme, Ergebnisausgabe, Siegerehrungen und Bewirtung auf dem Gelände und in der Halle von Ralf Probst untergebracht waren, diente Guido Wolls Areal als abgeschirmter Parkraum für die zum Rennen technisch überprüften und amtlich zugelassenen „Geschosse“. Die L 170 zwischen Steinasäge und dem Ortsanfang von Bonndorf diente auf einer Länge von 1700 Metern als Rennstrecke. Auf ihr „heizten“ die Fahrer in vier Durchgängen, bestehend aus drei Wertungsläufen und einem Trainingslauf, zum Ziel mit der Maßgabe, möglichst schnell, fehlerfrei und ohne die Pylonen zu berühren, durchzukommen. Die Straße war soweit wieder hergestellt worden, dass ordentliche Zeiten möglich wurden. Bei der Gesamtsiegerehrung am Ende des Tages stellte Rennleiter Jürgen Breuninger für 2020 eine optimierte Straße dank eines völlig neuen Belages in Aussicht.

Gesamtsiegerehrung mit (von links) Jürgen Breuninger (Rennleiter), Dennis Zeug (Gesamtsieger), Alfred Wembacher (Gesamtzweiter) und Stefan Böck (Gesamtdritter). | Bild: Erhard Morath

Gesamtsieger des Rennens wurde Dennis Zeug aus Freiamt (weitere Ergebnisse siehe Infokasten). Tobias Dietsche aus Wellendingen konnte sich über seinen dritten Rang in der Gruppe F, Klasse 11, freuen. Als einziger Lokalmatador bescherte er dem Rennen eine besondere Aufwertung und durfte auf seine Leistung zurecht stolz sein. Die Siegerehrungen der unterschiedlichsten Einzelrennen fanden stets unmittelbar nach Rennende statt.

Im Rennen seiner Klasse wurde Tobias Dietsche (Wellendingen) 3. und kam damit aufs Siegerpodest. | Bild: Erhard Morath

Jürgen Breuninger, Dagmar Schuler und Rennmoderator Jörg Fehrenbach sprachen von einem sehr guten Rennverlauf. Es gab keine Zwischenfälle und viele Zuschauer waren gekommen. Aus den Reihen der Fahrer, die aus Oberbayern wiederholt nach Bonndorf gekommen waren, wurden die herrliche Lage der Strecke und die perfekte Organisation gelobt. Als besondere Auszeichnung gab es für fünf Teilnehmer Sachpreise für zehnjährige Treue, einmal sogar für 15-jährige Treue.

Bonndorf Der AMC Bonndorf engagiert sich für die Verkehrssicherheit Das könnte Sie auch interessieren

Doch das Ganze bedeutet in der Vorbereitung, im Ablauf und im Nachgang für den an sich kleinen Verein AMC Bonndorf bei aller Routine eine Fülle organisatorischer und handfester Arbeiten. Mit der Streckenabsperrung, der Aufstellung der elektronischen Zeitnahme und der Pylonen, Verteilung der Streckenposten und der Aufgaben im Zielbereich, Übertragungstechnik, Besetzung der Service- und Küchenmannschaft mit Grill, Getränken, Kaffee und Kuchen, auch für die Versorgung der Streckenposten verantwortlich, begann der Arbeitstag für die 50 Helfer und Mitglieder früh am Morgen um 6 Uhr.

Hilfe aus ganz Bonndorf

Externe Unterstützung lieferten die Bonndorfer Feuerwehr, das deutsche Hilfswerk Singen, Notarzt, Autohaus Moser, die Stadt Bonndorf und viele freiwillige Helfer und Motorsportbegeisterte. Und erst als nach 20 Uhr, als die Fahrer wieder abgereist waren, das Ganze wieder abgebaut, aufgeräumt oder eingesammelt war, endete auch dieser 24. AMC-Slalom mit einem verdienten Aufatmen: „Geschafft – alles gut“. Und dass die bei den Fahrern so beliebte Rennstrecke sich auch links und rechts der Fahrbahn als ein besonders sauberes Waldstück bezeichnen darf, dafür sorgen Jahr für Jahr die AMC Mitglieder mit ihrer Müllsammelaktion, sicherlich als ein nachhaltiges Dankeschön für die Freigabe der L 170 für den AMC-Autoslalom.