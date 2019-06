von sk

Der seit 11. März vermisste 26-Jährige wurde Anfang Juni aufgrund des Hinweises eines Wanderers in der Wutachschlucht geborgen. Zwischenzeitlich ist er identifiziert worden. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach wurde mit dem Polizeihubschrauber das Auto des Vermissten bereits am 13. März auf einem Waldweg zur Wutachschlucht unverschlossen in der Nähe des Parkplatzes Schattenmühle gefunden.

Löffingen 26-Jähriger Löffinger wird vermisst Das könnte Sie auch interessieren

Die Suche mit dem Spürhund musste laut Polizeibericht damals aufgrund der Witterungsbedingungen abgebrochen werden. Laut Einschätzung der Bergwacht war eine Suche in der Schlucht bei Sturmböen, Hangabgang und Steinschlag lebensgefährlich. Die Bergwacht koordinierte in den folgenden Tagen die Suche mit Sicherungsmaßnahmen. Die Angehörigen befürchteten, dass der Vermisste sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, eine Selbstgefährdung konnte nicht ausgeschlossen werden.