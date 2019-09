von sk

Vier Verabschiedungen und ein Jubiläum – das hat die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen im Kreise aller Mitarbeiter im „Schwarzwaldhotel“ gefeiert. Mit Hans-Peter Albert, Hansi Hotz, Egon Dietsche und Norbert Plum verabschieden sich vier Mitarbeiter in die Rente, die es gemeinsam auf 175 Jahre Betriebserfahrung bringen. Auf der einen Seite geht damit wertvolle Erfahrung im täglichen Geschäft verloren, auf der anderen Seite bietet das aber auch Chancen für die jüngere Belegschaft der Sparkasse, die nun in verantwortungsvolle Positionen nachrückt.

Bei der Laudatio für die vier Mitarbeiter wurde mit dem Rückblick auf die ersten Tage und der Entwicklung sowohl im betriebswirtschaftlichen als auch im sparkassentechnischen Bereich klar, dass nichts beständiger ist als der Wandel. Im Vergleich zum Eintritt vor 46 Jahren von Hans-Peter Albert, Hansi Hotz und Egon Dietsche hat sich die Bilanzsumme der Sparkasse verzehnfacht. Die Technik hat sich mit Riesenschritten weiterentwickelt, und so war auch der Wechsel auf verschiedene Positionen innerhalb der Sparkasse für alle gewürdigten Personen eine Selbstverständlichkeit. Besonders im Gedächtnis ist für Egon Dietsche und Norbert Plum, der nach 37 Jahren in Ruhestand geht, die Zeit als Betreuer der fahrenden Geschäftsstelle.

Birgit Dietsche, die in der Filiale Stühlingen beschäftigt ist, rundete den Kreis der Geehrten ab mit dem Betriebsjubiläum von 25 Jahren. Auch in ihrer betrieblichen Biografie spiegelt sich der Wandel, der in der gesamten Sparkassenwelt seit Jahrzehnten zu beobachten ist.