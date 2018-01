Bonndorf Den Gündelwanger Kirchenchor im Herzen

Ehrung langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt der Hauptversammlung. Franz Gromann ist seit fast 50 Jahren Chorleiter.

Gündelwangen – Zur Hauptversammlung des Kirchenchores Gündelwangen begrüßte Vorsitzender Thomas Billharz erstmals Pfarrer Fabian M. Schneider, der Pfarrer Michael Hipp nachfolgt, und Pfarrer Eckart Kopp, mit dem er das neue Seelsorgeteam bildet, sowie Bürgermeister, Gitarrist und Chorsänger Michael Scharf.

Seine Freude war groß, Chorleiter Franz Gromann und zwei Sängerinnen für langjährige Zugehörigkeit ehren zu können. Franz Gromann ist nahezu 50 Jahre als Chorleiter tätig, 21 Jahre in Göschweiler und am diesjährigen Osterfest 30 Jahre in Gündelwangen. Pfarrer Kopp überreichte ihm die von Diözesanpräses Wolfgang Gaber unterschriebene Urkunde des Diözesan Cäcilienverbandes für 50 Jahre Tätigkeit im Dienste der Kirchenmusik sowie ein Dankesschreiben von Erzbischof Stephan Burger. Vorsitzender Billharz dankte dem verdienten Chorleiter mit einem Präsent des Vereins.

Seit 40 Jahren verstärkt Sigrid Fischer den Chor. Sie ist seit 1996 bis heute Beisitzerin im Vorstand und hatte davor einige Jahre das Amt des Notenwarts inne. Brigitte Hofmeier trat dem Kirchenchor 1966 bei und sang 19 Jahre in Gündelwangen mit. Durch den beruflichen Wechsel nach Grafenhausen war sie im dortigen Chor 17 Jahre Mitglied und ist seit ihrer Rückkehr 2013 wieder in ihrem Heimatort aktiv. Präses Pfarrer Kopp und Vorsitzender Billharz dankten den beiden Sängerinnen für ihre Treue mit Urkunden und Geschenken.

Schriftführerin Franziska Hofmeier erinnerte an die Auftritte des vergangenen Jahres. Dazu gehörten der Ostergottesdienst, die Marienandacht, zu der Ruth Baumgartner die Gebete auswählte, das Patrozinium im August sowie Allerheiligen. Außerdem verschönte die Sängerschar den Gündelwanger Altennachmittag mit bekannten Schlagern und Oldies. Es fanden 31 Proben mit einem durchschnittlichen Besuch von 76 Prozent statt. Der Vorsitzende überreichte Geschenke an Chorleiter Gromann, Sigrid Fischer und Franziska Hofmeier. Maria Eva Scheu berichtete über Einnahmen und Ausgaben. Die Prüfer Michael und Claudia Scharf bescheinigten ihr, hervorragende Arbeit zu leisten.

Der Dank des Chorleiters galt Pfarrer Kopp für die gute Zusammenarbeit, Michael Scharf für die Gitarrenbegleitung, Organistin Annika Grohmann sowie der Sängerschar für die Probenarbeit und die gelungenen Auftritte. Vorsitzender Billharz bedauerte einige Austritte. Im Chor sind momentan 15 Sänger aktiv. Beschlossen wurde, wenn weniger als acht Sänger zur Probe kommen, den Übungsabend abzusagen. Er dankte Sigrid Fischer, Franziska Hofmeier, die zusammen mit Mechthilde Nägele den Posten des Notenwarts übernommen haben. Er gab bekannt, dass das Patrozinium am Sonntag, 12. August, gefeiert wird und regte einen eintägigen Busausflug an. Pfarrer Schneider lobte die schöne Zusammengehörigkeit und sagte, das gemeinsame Singen fördere die Gemeinschaft, in der jeder Einzelne wichtig ist.