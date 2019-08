von Kara Tiedemann

Tage voller spannender Ereignisse erwarteten die Kinder in der vergangenen Woche des Ferienprogramms. Vom Wald bis hin zum Bergwerk wurden diesmal viele verschiedene Orte besichtigt und auch für Sport und Spaß war gesorgt.

Spannende Einblicke gab‘s für die Kinder im Bergwerk Finstergrund bei Wieden. | Bild: Anja Strittmatter

Das für Montag vorgesehene Programm – eine Wanderung mit Ernst Albert – musste wegen des schlechten Wetters ausgefallen. Am Dienstag ging es dann aber zusammen mit Nadine Ketterer auf Entdeckungstour in Öttiswald. Die kleinen Forscher bauten erfolgreich aus einer Dose und zusammengetragenen Naturmaterialien ein neues Zuhause für Wildbienen und Insekten. Natürlich konnten die Kleintiere auch intensiv beobachtet werden, ganz nebenbei gab‘s viele interessante Informationen über die Natur.

Mit der Grubenbahn in das Bergwerk

Zu einer Bergwerkbesichtigung, ins Bergwerk Finstergrund bei Wieden, wurden die Kinder am Mittwoch eingeladen. Dort durften sie gemeinsam mit der Grubenbahn in das Bergwerk hineinfahren und eine Führung durch den alten Stollen unternehmen.

Neben dem Aufbau des Finstergrunder Bergwerks zeigte der Führer auch, wie die Bergarbeiter in den Zeiten, als das Bergwerk noch in Betrieb war, die verschiedenen Gesteine abbauten. Auch den Ablauf einer Sprengung, dargestellt durch Licht und Ton, und die Nutzung einer der damals verwendeten Bohrer wurde den Kindern demonstriert. Mit einem „Glück auf!“ ging es zum Schluss mit dem „Zügli“ wieder hinaus ins Freie.

Kegelnachmittag der Sportkegler

Noch am gleichen Tag luden die Sportkegler von Bonndorf zu einem Kegelnachmittag ein. Nach einer kurzen Einführung in die richtige Ausführung des Kegelns durfte jeder nach Lust und Laune Kegel abräumen. Der Donnerstag war von allerlei Ereignissen geprägt. In Holzschlag konnten die Kinder ihre eigene Seife herstellen. Imkerin Flora Jägler rieb mit den Kindern Kernseife, welche dann mit duftenden Blumen vermischt und wieder in Seifenform gebracht, perfekt für sensible Hände ist. Ganz nebenbei konnten die Kinder hier auch den großen Garten der Imkerin und den Lehrbienenpfad erkunden.

Unterhaltung mit den Kakerlakis

Am Abend war spannende Unterhaltung mit den Kakerlakis angesagt. Uwe Spille und Roland Kurz, bekannt als die Clowns Ferdinand und Beppo, begeisterten mit ihrem Programm „Oh Spaghetti, Kakerlaki mit Allem – Extra scharf“ die kleinen und auch großen Zuschauer. Ferdinand hatte eigentlich vor, als Chefkoch Luigi ein gesundes Essen zu kochen, doch Beppo will nur Spaghetti. So singen und streiten sich die beiden eine ganze Zeit lang, natürlich mit lautstarker Begleitung der Kinder, bis sie schließlich zu dem Ergebnis kommen, doch Spaghetti zu kochen. Nach einem mehr oder weniger gelungenem Gericht verabschiedeten sich die beiden unter lautem Beifall, sowohl von den Eltern als auch den Kindern. Am Freitag ging‘s zu Dunkermotoren und zum Tischtennisclub.