von Cornelia Selz

Bei typisch „Wellendinger Wetter“ wurde am Donnerstagmorgen das viertägige „Musikfäscht“ zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehrkapelle Wellendingen eröffnet. Bürgermeister Michael Scharf sprach der Feuerwehrkapelle Wellendingen seinen Glückwunsch zu diesem Höhepunkt einer langen musikalischen Tradition aus. „Meine einzige Sorge ist, das Wellendingen an diesem Wochenende geflutet wird, aber nicht vom Regen, sondern von Gästen“, meinte der Rathauschef.

Den Fassanstich durfte „Noch-Gemeinderat“ Berthold Dietsche zusammen mit seinem scheidenden Mitstreiter Norbert Kromer und dem neu gewählten Gemeinderat Eckhard Fechtig vollziehen. Mit dabei auch das Vorstandsteam der Feuerwehrkapelle und Vertreter der vier Hauptsponsoren. Nach einem gezielten Schlag floss der ersehnte Gerstensaft ruckzuck, die Lederschürze-Ankleideaktion von „Beppo“ hatte länger gedauert.

Musik zum Auftakt

Den musikalischen Auftakt zum 150-jährigen Bestehen gestaltete der Musikverein Ober-Unterwangen mit abwechslungsreichen Musikstücken aus seinem Repertoire. Die Musiker freuten sich, einmal das Zelt voll spielen zu dürfen, anstatt als letzte Kapelle eines Festes aufzutreten.

In vielen Arbeitsstunden hatten die Mitglieder der Feuerwehrkapelle in den vergangenen Tagen auf dem neu gewonnenen Platz oberhalb des neu erbauten Bürgerhauses ein gut durchdachtes Festgelände aufgebaut. Die Deko im Zelt, mit großen von Zeltdach hängenden Bildern der Musiker und mit Instrumenten, Noten und Notenschlüsseln aus angerostetem Metall sowie Regalen mit älterem Kaffeegeschirr in der Kaffeestube fällt auf beachtenswerte Weise positiv auf.