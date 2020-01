von Friedbert Zapf

Die Roggenbacher Schlösser im Steinatal – die Burgruine Roggenbach und die nördlich gelegene Ruine Steinegg – werden im Auftrag der Bauverwaltung des Landes (VBA) standsicher gemacht. Nunmehr geht das erste Sanierungsjahr zu Ende. Die Arbeiten müssen eingestellt werden, weil das Trasskalk-Material, das zum Verfüllen der Mauerfugen verwendet wird, keinen Frost verträgt.

Die Schlösser Die Roggenbacher Schlösser – die Burgruine Steinegg und 400 Meter südlich die Ruine Roggenbach – werden im Auftrag der Bauverwaltung des Landes, Vermögen und Bau, saniert. Das Projekt wird sich wahrscheinlich über mehr als zwei Jahre hinziehen und knapp 1,5 Millionen Euro kosten.

Da verwundert es doch, dass dieser Tage in der Ruine Roggenbach noch ein Gerüst am Nordturm gestellt wurde. Hätte man da nicht besser bis zum Frühjahr gewartet, wenn die Verfugungsarbeiten wieder aufgenommen werden können? Dass das Gerüst den Winter über stehen bleibt, dient jedoch dem Artenschutz. Der streng geschützte Wanderfalke hat 2019 im Turm der nördlich gelegenen Ruine Steinegg gebrütet. Deswegen konzentrierten sich die Sanierungsarbeiten auf die Burgruine Roggenbach. Hier muss man aus bautechnischen Gründen im Frühjahr auch weiterarbeiten.

Der Wanderfalke hat in den vergangenen Jahren zwar hauptsächlich in der Steinegg seinen Horst gebaut, doch es ist nicht auszuschließen, dass er sich einmal wieder die Ruine Roggenbach als Brutplatz aussucht. Das Gerüst ist nun der deutliche Hinweis für das Falkenpaar, dass hier gearbeitet wird und dass Menschen in der Nähe sind. Der Wanderfalke wird deswegen aller Voraussicht nach wieder den Turm der Burgruine Steinegg wählen, wo er ungestört seine Jungen aufziehen kann. Der Nordturm der Ruine Roggenbach kann derweil saniert werden, ohne dass gegen den Artenschutz verstoßen wird.

Das Gerüst dient auch dem Schutz einer anderen Artengruppe. In den Spalten und Rissen des Turms haben Fledermausarten ihr Sommerquartier. Sicher nachgewiesen ist die seltene und streng geschützte Zwergfledermaus, außerdem verschläft wahrscheinlich auch die Mopsfledermaus dort den Tag. Luis Ramos, der Fledermausexperte, ist für die ökologische Baubegleitung zuständig. Er kann mithilfe des Gerüsts nun sicher die Wohnungen der Fledermäuse identifizieren und markieren. Somit wird sichergestellt, dass die Einflugsspalten nicht mit Fugenmaterial verfüllt werden.

Wie ist nun der Stand der Arbeiten nach dem ersten Sanierungsjahr? In der Ruine Steinegg ist der markante zahnartige Rest der Umfassungsmauer verfugt. Ebenso ist die Mauerkrone des Turmes vom Bewuchs befreit und mit Trasskalk überzogen, sodass kein Wasser mehr in das Mauerwerk eindringen kann. Wenn die Wanderfalkenfamilie im kommenden Juli ihre Jungen großgezogen haben wird, kann der Turm dann fertig saniert werden.

Die hintere, östliche Umfassungsmauer der Ruine Roggenbach ist nunmehr fertig verfugt, das zusammengebrochene Mauerstück im Eingangsbereich aufgerichtet. Dort sind Treppenstufen angelegt, sodass der Zugang in die Ruine bequemer und sicherer sein wird. Die hohe vordere Mauer und das untere Viertel des Nordturms sind saniert. Auch die Innenseite, die zum Burghof gerichtete Seite der Mauer und die Pallasreste des ehemaligen Herrenhauses sind saniert. „Und wir liegen noch voll im geplanten Kostenrahmen“, freut sich Bauleiter Erwin Schwing.