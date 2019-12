von Stefan Limberger-Andris

Der Bonndorfer Weihnachtsmarkt gilt in der Region als einer der schönsten. Nicht zuletzt bietet der Schlosshof ein Ambiente, bei dem sich die Besucher wohlfühlen. Am kommenden Samstag und Sonntag ist es wieder soweit. Dann können die Besucher entlang der 25 Hütten bummeln. Doch von nichts kommt nichts, weiß Petra Kaiser von der Tourist-Information Bonndorf, bei der die Fäden organisatorisch zusammenlaufen.

Im Grunde genommen war das Bonndorfer Schlossfest im Juli noch nicht richtig beendet, da beschäftigte sich Petra Kaiser gedanklich bereits mit dem Weihnachtsmarkt. Zusammen mit Irene Behringer, Tilman Frank und Manfred Amann vom Organisationsteam habe sie sich seit dem Sommer fünf bis sechs Mal getroffen, um den Markt vorzubereiten, erzählt Petra Kaiser. Viele Kleinigkeiten seien Jahr für Jahr aufs neue zu beachten, angefangen von einer belastbaren Stromtrafostation bis hin zur Anlieferung und dem Aufbau der 25 Hütten, die von einem Unternehmer aus St. Blasien angemietet werden.

Ein Blick auf das Programm Samstag, 21. Dezember (15 bis 21‚ Uhr) 15 Uhr: Bläserjugend Bonndorfer Musikvereine; Basteln für Kinder mit dem Familienzentrum Bonndorf (bis 18 Uhr).

16.15 Uhr: Blockflötenspielkreis der Musikschule Südschwarzwald

17 Uhr: Vorlesestunde in der Bibliothek im Schloss

19.30 Uhr, Jana Maier singt; Am Abend gibt es Livemusik im nahegelegenen Gasthaus „Schnitzer“ mit dem Duo „Fun Music“ Sonntag, 22. Dezember (11.30 bis 18.30 Uhr) 12 Uhr: Stadtmusik Bonndorf

15.30 Uhr: Vorlesestunde in der Bibliothek im Schloss

16.15 Uhr: Let‘s Fetz Chor

17.30 Uhr: Vokalensemble „VierSinger“

An beiden Tagen sind die Narrenstuben im Schloss geöffnet.

Ohne ehrenamtliches Engagement lasse sich ein solcher Markt nicht organisieren, weiß Petra Kaiser. Auch wäre ohne Manfred Amann, der als Fuhrunternehmer den Transport organisiert und selbst erledigt, vieles schwieriger. Dass Petra Kaiser aus eigenem Antrieb für das Aufbauteam der Weihnachtshütten Kaffee aus dem privaten Kaffeevollautomaten und Süßigkeiten sowie Fleischkäsweckle zur Verfügung stellt, lässt sie unerwähnt, ist aber Fakt.

Die Hütten für den Weihnachtsmarkt waren im Verlauf des Mittwchsvormittags aufgestellt. Petra Kaiser griff hier auf die Hilfe des Teams um Manfred Amann zurück, also auf Peter Kistler, Paul Schönle, „Hüttenbaumeister“ Markus Probst, Rolf Gantert, Tobias Giesecke, Manuel Gantert und Bachirou Mahamadou.

Bei Marktbeschickern sehr beliebt

Petra Kaiser hofft auch für die fünfte Auflage des Bonndorfer Weihnachtsmarktes vor dem Hauptportal des Schlosses auf guten Zuspruch durch viele Besucher. Gezählt worden sei der Besucherstrom zwar noch nie, allein dass die Hüttenpacht bei den Marktbeschickern sehr begehrt ist, spreche für sich. Der Platz vor dem Schlossportal ist immer gut gefüllt. In früheren Jahren war der Bonndorfer Weihnachtsmarkt durch den Handels- und Gewerbeverein organisiert und auf dem Platz hinter dem Sparkassengebäude aufgebaut worden. Danach hatte man die Martinstraße, später auch die Stadthalle gewählt.

Der Bonndorfer Weihnachtsmarkt bietet viel Abwechslung für die Besucher. In den Hütten haben Anbieter kulinarische Köstlichkeiten (Waffeln, Crêpes, Steakwecken und Flammkuchen, Heiße Würste und Backwaren, Honig, Schnaps, Kaffee, Wildspezialitäten und Falafel) ebenso vorbereitet wie ein Warenangebot (Selbstgestricktes und -genähtes, Holzdekoprodukte, Edelstahlfeuersäulen, Folktreff-Gutscheine).