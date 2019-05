von Gudrun Deinzer

Eine Erfolgsgeschichte, die seit 36 Jahren an mehr ungeschriebenen als geschriebenen Gesetzen hängt, hat nun eine neue Form. Das Schlossfestkomitee bildet einen Verein. Das haben die Verantwortlichen erst jetzt bekannt gegeben. „Es ändert sich an dem, was wir bisher getan haben, inhaltlich ja gar nichts“, erklärte Vorsitzender Michael Pfaff, der bei der Gründungsversammlung im Februar des Jahres – wie vorher auch – zum Vorsitzenden gewählt worden war.

Vorstand bleibt erhalten

Auch an den sonstigen Führungsstrukturen hat sich nichts geändert. Die stellvertretenden Vorsitzenden sind Gernot Geng (Kinderprogramm) und Petra Kaiser (Flyer und Administratives), Kassiererin blieb Mali Scheu und Schriftführerin Alexandra Ruf. „Die Stadt wollte die Vereine schon immer unterstützen, so hatten sich Organisationsstrukturen ergeben, die gut gehalten haben“, erläutert Bürgermeister Michael Scharf bei der Pressevorstellung des Vereins. So sei es gekommen, dass Vorsitzender des Komitees immer ein ehemaliger Vereinsvorstand war. „In den 36 Jahren ist Michael Pfaff erst der dritte Vorsitzende“, untermauert Michael Scharf die Kontinuität.

Mit Gernot Geng (und Ingo Bauer als Beisitzer) seien Stadträte gefragt worden, Verantwortung zu übernehmen. Stadtmarketing (Kaiser), Sparkasse (Scheu) und Stadtverwaltung (Ruf) seien ebenso immer eingebunden gewesen. „Die Vereinsgründung haben wir vorangetrieben, um die Macher bezüglich möglicher Haftungsfragen zu entlasten“, so Michael Scharf, der ein Lob für Hauptamtsleiter Harald Heini im Gepäck hatte. Er habe die Gründung mit dem Amtsgericht in Freiburg so gut vorbereitet, dass alles auf Anhieb geklappt habe. Seit 11. April gibt es nun den Bonndorfer Schlossfest e.V.. Der Bürgermeister freute sich, dass ihm der Gemeinderat mehr Mittel für öffentliche Großveranstaltungen zur Verfügung gestellt hat.

Mehr Sicherheit für die Feste

Davon sei nicht nur das Schlossfest „betroffen“, sondern auch andere größere Feste, wie das Dillendorfer Dorffest oder auch das Musikfest zum 150-Jährigen der Wellendinger Feuerwehrkapelle. Dabei ginge es vor allen Dingen um Fragen der Sicherheit und der Logistik. So stehen 15 Security-Kräfte für das Schlossfest zur Verfügung. Für jede Bar wird ein Security zur Verfügung stehen. „Auch als Verein bauen wir weiterhin auf unsere Hauptsponsoren, die Brauerei Rothaus und die Sparkasse, die zu uns stehen“, freute sich Michael Pfaff.

Vorausgegangen war ein Treffen von Michael Pfaff und Michael Scharf mit dem Alleinvorstand der Brauerei Christian Rasch und dem Gebietsleiter Mario Mutter. In der Mitgliederversammlung erinnerte Vorsitzender Michael Pfaff an einem Tag, an dem so vieles neu war, an die Anfänge des Fests und an den ersten Schlossfestkomitee-Vorsitzenden, Peter Rombach. Des in diesem Jahr verstorbenen Journalisten, gedachten die Vertreter der Schlossfestvereine mit einer Schweigeminute.

Die bisherigen Kassenprüfer Hermann Schübel und Rudi Temesberger lobten die Kassenführung von Mali Scheu. Allerdings wollten sie ihre „schon immer“ ausgeübten Ämter abgeben. Wie Michael Scharf die Stadtkassenangestellten Angelika Pfeifer und Sandra Fehrenbach mit amtlichem Charme bezirzte, bis sie sich als neue Prüferinnen zur Verfügung stellten, war ein mit Lachern begleitetes Schauspiel für sich.

Kegler machen nicht mehr mit

Die Sportkegler werden am Schlossfest nicht mehr teilnehmen. „In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung haben wir unseren Rückzug beschlossen. Wir bekommen die Leute nicht mehr zusammen“, bedauerte Vereinsvorsitzende Karin Kosic, die von Anfang an dabei gewesen war und 15 Jahre lang als stellvertretende Komiteevorsitzende fungiert hatte. „Ich erinnere mich noch an die tollen Cevapcici“, schwärmte Michael Scharf. In die Lücke springt der Verein Freunde des Friedens, der sich mit dem Postsportverein im Zweijahresrhythmus abwechseln wird. Auch die Bonndorfer Landfrauen werden keine Sektbar mehr betreiben. Hier wird künftig das KOG (Katastrophenorchester Gündelwangen) bewirten. In Abwesenheit des Musikdirektors Martin Sedlak berichtete Schriftführerin Alexandra Ruf von einem vielseitigen Musikprogramm.

Mit den Getränkepreisen bleibt man dem letztjährigen Preisniveau treu, und auch das Kinderprogramm im oberen Schlossgarten soll für den Nachwuchs wieder attraktiv gestaltet sein. Die schlussendlich gültigen Planungen sollen dann bei der letzten Versammlung vor dem Schlossfest, am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr im „Kranz“ besprochen werden.