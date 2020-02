von Juliane Kühnemund

Wer wird in die Fußstapfen von Michael Scharf treten und Mitte dieses Jahres auf dem Bürgermeistersessel im Bonndorfer Rathaus Platz nehmen? Diese spannende Frage werden die rund 5850 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger bei der Bürgermeisterwahl am 10. Mai, beziehungsweise in einem zweiten Wahlgang am 24. Mai beantworten.

Am heutigen Samstag, 29. Februar, beginnt die Bewerbungsfrist für die Wahl. Wird es Kandidaten geben, die bereits am erstmöglichen Tag ihre Bewerbungen einreichen? Dass die Bürgermeisterfrage die Bonndorfer Bürger bewegt, war nicht nur während der Fastnachtstage deutlich geworden, auch außerhalb der Narretei wird kräftig spekuliert, wer nach der Ära Michael Scharf das Amt des Rathauschefs übernehmen könnte.

Die Gerüchteküche brodelt, bislang hat allerdings noch kein(e) mögliche(r) Kandidat(in) durchblicken lassen, dass er/sie eine Bewerbung in Erwägung zieht. Der Blick in den Rathausbriefkasten wird dann spätestens am Montagmorgen zeigen, ob es erste Interessenten gibt. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ostermontag, 13. April. Erst dann wird klar sein, wieviele Personen Bürgermeister(in) von Bonndorf werden wollen.

Das Ende der Ära Scharf

Bürgermeister Michael Scharf hatte im Dezember des vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass er zum 30. Juni 2020 seinen vorzeitigen Ruhestand antreten wird. Private Gründe hatten ihn zu dieser Entscheidung veranlasst, informierte der Rathauschef, der seit knapp 28 Jahren als Bürgermeister die Geschicke der Löwenstadt leitet.

Im Oktober 1992 war Michael Scharf zum ersten Mal zum Bürgermeister gewählt worden. Im Juli 2016 trat er dann seine vierte Amtsperiode mit einem überwältigenden Ergebnis von 97 Prozent der Wählerstimmen an. Nach 28 Amtsjahren ist jetzt für ihn Schluss. Diese Entscheidung, vorzeitig in Ruhestand zu gehen, habe ausschließlich private Gründe, hatte Scharf deutlich gemacht, denn – amtsmüde sei er in keiner Weise.

Die Termine für die in diesem Jahr eigentlich nicht eingeplante Bürgermeisterwahl legte der Bonndorfer Gemeinderat fest. Der erste Wahlgang wird am Sonntag, 10. Mai, stattfinden. Falls keiner der Kandidierenden bei dieser Wahl die 50-Prozent-Hürde überspringt, gibt es einen zweiten Wahlgang – am 24. Mai. Die Wahl gewinnt dann der/die Bewerber/in mit der höchsten Stimmenzahl. Nach Informationen der Verwaltung sind rund 5850 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Sie haben die Möglichkeit, zu entscheiden, wer Bürgermeister(in) von Bonndorf wird. Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind.

Mindestens 25 Jahre alt

Wie bereits erwähnt startet am heutigen Samstag die Bewerbungsfrist. Wählbar sind Deutsche und Unionsbürger, die vor der Zulassung der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die Bewerber müssen am Wahltag das 25. Lebensjahr vollendet haben.

Nach Informationen von Hauptamtsleiter Harald Heini werden alle Bewerbungen, die am Montagmorgen, 7.30 Uhr, im Rathausbriefkasten vorgefunden werden, als „gleichzeitig eingegangen“ gewertet. Der Gemeindewahlausschuss Bonndorf wird dann nach Prüfung der Bewerbungen die Reihenfolge der Bewerber auf dem Stimmzettel auslosen. Eine Höchstgrenze für Bewerber gibt es nach Auskunft von Harald Heini nicht. Beliebig viele Bewerber, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, können also ihren Hut in den Ring werfen.