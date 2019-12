von Wolfgang Scheu

Pfarrerin Ina Geib hat am Nachmittag von Heiligabend die Besucher in der voll besetzten evangelischen Kirche in Bonndorf zum Gottesdienst mit Krippenspiel begrüßt. Weihnachtliche Klänge erfüllten den Raum – es ist schon Tradition, dass die Bonndorfer Stadtmusik zu Beginn ein paar Stücke spielt. Clemens Büche und die Musiker verließen den Altarraum und schon erklang eine fröhliche Melodie von der Kirchenorgel hoch oben auf der Empore.

Es ist ein besonderes Erlebnis, Pfarrer Matthias Geib beim Spiel zuzuhören und zuzuschauen. Sein Blick hochkonzentriert, schon fast entrückt, der Oberkörper ruhig aufgerichtet, während die Beine zu tanzen scheinen und leichtfüßig schwebend die Pedale der Bässe finden. Wer einen Irish Dance gesehen hat, wird zwangsweise daran erinnert. Das erste Stück hatte den schönen Titel „Hört der Engel helle Lieder“.

Zeitgemäß war das Krippenspiel mit den Kindern und Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde. Anstelle eines Stalls war ein Hochhaus zu sehen, die Krippe blieb leer. Neben einem König mit Krone war Maria „ganz normal“ gekleidet. Die weihnachtliche Nachricht jedoch blieb erhalten. Es war beeindruckend, wie souverän und selbstbewusst die jungen Akteure spielten. „Stille Nacht – Heilige Nacht“ hatten sie vorher schon gesungen, nach dem gemeinsamen „Oh Du Fröhliche“ strömten sie aus der Kirche, um im Kreise ihrer Lieben die Feiertage zu begehen. Dennoch blieb noch ein wenig Zeit für ein paar nette Gespräche vor der Kirche mit Freunden und Bekannten, auch das ist eine schöne Tradition in Bonndorf.