von Ingrid Mann

Pflege, dieses Thema ist derzeit in aller Munde und findet nicht nur in Krankenhäusern, Altenheimen und Hospizeinrichtungen statt, sondern zu einem großen Teil auch im häuslichen Umfeld. Viele Alte, Schwerstkranke und Pflegebedürftige finden im familiären Umfeld Hilfe und Unterstützung – und das in der Regel 24 Stunden täglich.

Netzwerk hilft

Die wenigsten Angehörigen sind allerdings auf solch eine Aufgabe vorbereitet, sie müssen meist ins kalte Wasser springen und sich mit dieser Aufgabe irgendwie freischwimmen. Das Netzwerk für pflegende Angehörige in Bonndorf, bestehend aus Mechthilde Frey-Albert vom Caritas-Sozialdienst, Gabriele Scheuble, Heimleiterin, und Andreas Wiederkehr von der Sozialstation, hat es sich deshalb vor etwa sechs Jahren zur Aufgabe gemacht, eine Plattform für pflegende Angehörige zu schaffen.

Austausch und Entlastung

Koordinatorin Frey-Albert bietet seither neben diversen Einzelaktionen einmal monatlich ein abendliches Treffen in den Räumen der Tagespflege an, bei dem die Betroffenen sich austauschen können, wo intimste Fragen gestellt werden können und, wenn möglich, auch beantwortet werden. Der Angehörige soll Entlastung erfahren, soll einmal aus dem täglichen Trott herauskommen und sich entspannen können. Mechthilde Frey-Albert ist bemüht, auch interessante Themen vorzustellen oder von externen Referenten ausführen zu lassen.

Nachdenken über das Alter

Beim jüngsten Treffen stand das Thema „Leben im Alter“ im Mittelpunkt, wo Fragen aufkamen wie "Was ist Alter?", "Wann ist man alt?", "Wie geht man damit um?" und viele mehr. Es wurde auch überlegt, wie die alten und kranken Menschen früher versorgt wurden. Einst war es so, dass mehrere Generationen unter einem Dach lebten und so die Betreuung der Senioren gewährleistet war. Heute leben die Familienmitglieder verteilt, oftmals weit entfernt. Viele Frauen sind berufstätig und können die Pflege nicht mehr leisten.

Termin: Für das nächste Treffen am 5. Februar, 19 bis 21 Uhr, ist das Thema „Gewalt in der Pflege“ vorgesehen, das Sozialarbeiter Philipp Keller vorstellen wird. Eingeladen sind alle Personen, die zu Hause mit Pflege zu tun haben oder hatten, oder sich in naher Zukunft mit der Pflege konfrontiert sehen.