von Karin Steinebrunner

„Tango Sensations“ versprach das Programm von Gitarrist Friedemann Wuttke und Bandoneonspieler William Sabatier im Schloss Bonndorf. Das Publikum brach am Ende dieses dem Tango Nuevo Astor Piazzollas gewidmeten Abends in helle Begeisterung aus. Belohnt wurde dies mit einer gefühlvollen Zugabe als würdigem Abschluss.

Gitarre und Bandoneon in Balance schufen zwei unterschiedlich agierende Könner ihres Fachs. Lebt der französische Bandoneonist Sabatier sein Spiel mit vollem Körpereinsatz, wirkt Konzertgitarrist Wuttke als ausgleichendes Moment. Gemeinsam zelebrierten sie ein emotionales wie technisch präzises Feuerwerk. Dies begann mit den Piazolla-Stücken „Introduccion“, „Milonga“ und „Adios Nonino“, geschrieben im Oktober 1959 auf den Tod des Vaters.

Piazzollas Instrument war das Bandoneon, dessen 142 Tönen auf 71 Knöpfen er immer neue, immer akrobatischer anmutende Klangkombinationen entlockte. Ein ebenso akrobatischer, beinahe besessener Melodiker und brillanter Geschichtenerzähler ist William Sabatier. Virtuose Linien, halsbrecherische Läufe, kurze Akkordtupfer und pianissimo gehauchte Klangteppiche wechselten in bunter Folge ab. Gitarrist Wuttke komplettierte diese Palette mit klaren, gestochen scharfen Melodietönen, weichen Arpeggien und kurzen, prägnant rhythmisierten Akkorden.

Piazzolla komponierte konzertante, anspruchsvolle Musik und revolutionierte den argentinischen Tango. Dafür wurde er weltweit gefeiert, wie Wuttke erläuterte, in Argentinien aber als Verräter gehasst. Zwei seiner Vorbilder waren Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach. Vor der Pause kombinierten Wuttke und Sabatier ein Largo von Vivaldi, „Air“ von Bach sowie zwei Stücke aus Piazzollas „Vier Jahreszeiten von Buenos Aires“, „Verano“, den Sommer, und „Primavera“, den Frühling mit abrupten Wechseln von leidenschaftlicher Erregung und lähmender Ruhe.

Nach der Pause erklangen „Five Tango Sensations“ von Astor Piazzolla. Diese fünf Gemütszustände, ursprünglich als Filmmusik verfasst und dann mit dem Kronos Quartett aufgenommen, sind als letztes zyklisches Werk des Komponisten sozusagen sein musikalisches Vermächtnis. Das erste, „Asleep“ (Schlafend), exponiert eine verträumte Bandoneonmelodie mit sanften Arpeggien und einzelnen Akkorden unterlegt. Nach einer Phase der Verdichtung wechseln sich die beiden Instrumente in der Stimmführung ab. Tonrepetitionen und kurze Akkordbrechungen in der Gitarre zu langgezogenen Melodietönen und verspielten Schnörkeln charakterisieren den Beginn von „Loving“ (Liebend). In der Folge lachen und weinen Bandoneon und Gitarre im Wechsel in waghalsigen Läufen und melancholischen Linien.

„Anxiety“ (Angst) wird von Piazzolla dargestellt durch die insistierende variative Wiederholung kurzer Floskeln, das Erwachen („Despertar“) geschieht in mehreren, immer weiter ausgeschmückten Anläufen und „Fear“ (Furcht) gebärdet sich wie eine als Fuge angelegte, kontrapunktisch durchgearbeitete Flucht, an deren Schluss das Bandoneon sich in höchster Meisterschaft quasi verdoppelt und beidhändig davonläuft.

Als Abrundung des Programms interpretierten Friedemann Wuttke und William Sabatier noch jeweils ein Solostück, der Gitarrist die „Etude No. 11“ des großen brasilianischen Gitarrenkomponisten Heitor Villa-Lobos und der Bandeonist „Uno“ der Tangolegende Mariano Mores.