von Cornelia Selz

Mit dem ökumenischen Gottesdienst wurde am Sonntag der letzte Tag des viertägigen Jubiläumsfests der Feuerwehrkapelle Wellendingen eingeläutet. Die Segnung des Bürgerhauses schloss sich an und am frühen Nachmittag schlängelte sich der Festumzug mit 30 Musikvereinen durchs Dorf.

Jung: Auch die Kinder waren mit Freude beim Umzug dabei. Hier das Täfele-Maidle der Trachtenkapelle Birkendorf. | Bild: Wolfgang Scheu

Der evangelische Pfarrer Mathias Geib freute sich, dass ein ökumenischer Gottesdienst gewünscht worden war. An diesem Jubiläum sei viel Miteinander zu spüren und das viele Vorbereiten, Planen, Bauen und schließlich die Zusammenarbeit des ganzen Dorfes werde nun durch ein Fest gekrönt.

Feierlich: Das neue Bürgerhaus wurde gesegnet. | Bild: Cornelia Selz

„Wir feiern in der Gegenwart und schauen zurück auf viele schöne Stunden, aber auch auf schwere Wegstrecken“, sagte der Pfarrer. Er bezog sich auch auf den Tod des Musikkameraden und Ehrenmitglieds Gerhard Dietsche unmittelbar vor dem Fest.

Zahlreich: Die Stadtmusik Bonndorf war in dreifacher Mission in Wellendingen. | Bild: Cornelia Selz

Sein katholischer Amtskollege Pfarrer Fabian Schneider übernahm die Auslegung der Schrift. „Musik und Gesang schaffen Frieden, und wer singt, betet doppelt“, so Schneider. Die Fürbitten verlasen Mitglieder der Feuerwehrkapelle Wellendingen.

Ein ökumenischer Segen beendete den von der Stadtmusik Bonndorf untermalten feierlichen Gottesdienst. Der Stadtmusik mit ihrem Dirigenten Daniel Weißer oblag auch die Gestaltung des Frühschoppens.

Musikalisch: Grüße zum Jubiläum brachte auch der Musikverein Grafenhausen. | Bild: Cornelia Selz

Um 14 Uhr war es dann soweit: Ein klangvoller Festumzug schlängelte sich durch ganz Wellendingen, überquerte sogar die Bundesstraße und erfreute die zahlreichen Gäste, die den Straßenrand säumten, mit schönen Klängen. Ein Augenschmaus waren auch die schönen Trachten – besonders der Musikerinnen.

Klangstark: Auch der Musikverein Weizen zog im Festumzug mit. | Bild: Cornelia Selz

Natürlich durfte auch die von einem Oldtimer-Traktor gezogene historische Spritze der Feuerwehr Wellendingen nicht fehlen. Gesteuert wurde sie von Urgesteinen der Wehr. Immer wieder ein erfreulicher Anblick waren auch die Täfele-Buben und -Mädchen, die stolz ihre schön geschmückten Tafeln vor den 30 beteiligten Musikkapellen hertrugen.

Sie machten ihre Sache gut: Die Täfele-Maidle und -Buben. | Bild: Wolfgang Scheu

