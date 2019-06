von Gudrun Deinzer

Für den Bonndorfer Ortsteil läuft der Countdown zum schnellen Internet. Die Glasfaserleitung von Löffingen aus steht bereits seit dem 23. Mai, wie der Chef des Bonndorfer Amtes für Breitband, Matthias Ketterer erklärte. Am 27. Mai haben Mitarbeiter der Betreiberfirma Stiegeler IT ihre Technik im POP-Gebäude (Point of Presence) für den östlichen Landkreis an der Gündelwanger Schule eingebaut. Eine Anschlussnehmerin wurde bereits aufgeschaltet, bei ihr hatte der Vertrag des bisherigen Unternehmens nicht mehr gegriffen.

Betreiberfirma kommt auf Kunden zu

Alle Gündelwanger Haushalte können rein theoretisch noch in der ersten Juni-Hälfte versorgt werden, wie die Firma Stiegeler IT auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte. Allerdings hätten die meisten Anschlussnehmer des öffentlichen Glasfasernetzes noch Restlaufzeiten beim bisherigen Anbieter (via Kupfer). Diese würden in aller Regel ausgeschöpft. Wer seinen Vertrag mit der Betreiberfirma Stiegeler sofort wirksam schalten möchte, kann dies natürlich vertraglich vereinbaren.

Die Gebühren

Allerdings müsste die Gebühr des bisherigen Betreibers bis zum Ende der Vertragslaufzeit in jedem Fall entrichtet werden. Die Gebühr für einen im Zweifel parallel laufender Vertrag mit der Firma Stiegeler IT fällt dann zusätzlich an. Die neue Betreiberfirma kommt in jedem Fall zu Beginn der Vertragslaufzeit auf ihre Kunden zu und vereinbart einen Vor-Ort-Termin, bei dem dann das Netzabschlussgerät gesetzt wird.

Kontakt

Voraussetzung für den Empfang des Signals auf dem Glasfaseranschluss in den Häusern, ist die fertig im Haus verlegte Leitung – für die die Elektronikunternehmen in Bonndorf und Umgebung zur Verfügung stehen – und der Vertragsabschluss. Diesen können Interessierte in der Bonndorfer Touristinfo, bei der Ansprechpartnerin Petra Kaiser, abschließen. Um telefonische Voranmeldung unter der Nummer 07703/76 07 wird gebeten.