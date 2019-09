von Ingrid Mann

Das Familienzentrum ist in Bonndorf eine feste Größe geworden. Im Dezember dieses Jahres können die Verantwortlichen auf zehn gute Jahre zurückblicken, wie die Vorsitzende Alexandra Haberstroh stolz berichtete. Der Urgedanke des Vereins war es, Aktivitäten für Eltern und Kinder zu ermöglichen. Im weitesten Sinne wurde daraus eine Selbsthilfegruppe, die als eingetragener Verein bis heute überaus aktiv ist. Als feste Einrichtungen werden eine Krabbelgruppe und der Mini-Kindergarten mit zwei Gruppen für die unter Dreijährigen angeboten.

Die Krabbelgruppe des Familienzentrums bot und bietet jeden Montag die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Geleitet und koordiniert wird diese Gruppe von Berta Blega, die ehrenamtlich die informelle Leitung übernommen hat. Zwei Erzieherinnen haben den Minikindergarten verlassen, dafür wurden neu Melanie Rogg und Florentine Rombach für diese verantwortungsvollen Aufgaben gewonnen. Im Minikindergarten wird das Frühstück von den Erzieherinnen und den Kindern täglich selbst zubereitet. Somit müssen die Kleinen nichts mitbringen, was von den Eltern als angenehm empfunden wird. Alexandra Haberstroh bedankte sich besonders bei der Stadt Bonndorf, die die Räume zur Verfügung stellt und für die Gehälter der Erzieherinnen aufkommt.

Bei den Teilneuwahlen wurde die Vorsitzende Alexandra Haberstroh einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Beisitzerin Andrea Schneider wurde ebenfalls wiedergewählt. Schriftführer Alexander Sude berichtete von den vielfältigen Angeboten des Vereins, die offensichtlich gut angenommen worden waren. Unter dem Motto „Familienzeit“ wurden etliche Kurse wie „Fit for Mums“, „Fix und frisch in der Küche“, „Gute Laune durch Musik“ und Basteln in den einzelnen Jahreszeiten angeboten. Im Pflegeheim St. Laurentius stimmten die Kinder die Bewohner auf die Weihnachtszeit ein und am Weihnachtsmarkt konnte im Schloss gebastelt werden.

Es fand ein Neujahrsessen mit Vorstand und Erzieherinnen statt und in der Fasnachtszeit wurde eine Kostümvorstellung aller umliegenden Zünfte organisiert, was die Kinder begeisterte, zumal sie noch gemeinsam mit den Maskenträgern frühstücken durften. 50 Freikarten ermöglichten einen tollen Tag im Europapark mit Kindern und Eltern. Der Verein KIP aus Gündelwangen unter der Leitung von Karin Neipp erfreute unzählige Kinder mit einer spannenden Geschichte des Kasperletheaters. Kassiererin Evita Fechtig zeigte sich mit der Kassenentwicklung zufrieden. Trotz einiger Anschaffungen hat der Verein ein sicheres finanzielles Polster. Mechthild Frey-Albert dankte im Namen der Stadt für die vielen Angebote, die über das Jahr gemacht wurden. Sie meinte, das zehnjährige Bestehen des Familienzentrums solle ordentlich gefeiert werden.

Für das nächste Geschäftsjahr sei wieder einiges geplant, kündigte die Vorsitzende an. Ab Herbst soll es einmal monatlich wieder Bastelangebote geben, im Dezember soll ein schönes Geburtstagsfest stattfinden, am Weihnachtsmarkt soll mitgemacht werden, mit Andrea Schneider ist „Kegeln im Keglerstüble“ geplant und es sind Überlegungen im Gange, ob man an Fastnacht einmal eine Mottogruppe machen solle. Weitere Ideen sind: Wandern bei gutem Wetter im Herbst, Treffen mit einer Hundestaffel, Maibowle am 1. Mai und – wenn möglich – wieder ein Ausflug nach Rust.