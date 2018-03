Bonndorf Das Cuarteto Casals bietet in Schloss Bonndorf ein schwer greifbares Klangerlebnis

Zuerst gastiert das weltbekannte Cuarteto Casals im kleinen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg, dann im Bonndorfer Schloss.

Das Cuarteto Casals gastierte am Freitag in Hamburg in der Elbphilharmonie mit demselben Programm wie am Samstag im Festsaal des ehemaligen fürstlichen Schlosses in Bonndorf im Schwarzwald. Dazwischen liegen ziemlich genau 800 Kilometer Distanz und mehr als 200 Jahre liegen zwischen den Entstehungszeiten der dargebotenen Werke. Wusste der erfahrene Konzertbesucher noch, was ihn bei den frühen Streichquartetten von Beethoven (1770 bis 1827) erwartete, so war er ratlos, was ihn bei „Neben“ von Aureliano Cattaneo (geboren 1974) erwarten würde. "Neben" entstand im Auftrag des Wiener Konzerthauses und der Ernst von Siemens Musikstiftung und wurde erst kürzlich, am 20. Januar, in der Philharmonie de Paris uraufgeführt.

Cattaneo, der seine Ausbildung in Piacenza und Mailand absolvierte und heute selbst Komposition in Barcelona lehrt, formulierte zu diesem Anlass eine Werknotiz: "Die Komposition erweitert kleine Details des Beethoven-Quartetts – einen Oktavsprung, ein rhythmisches Ostinato, das Intervall des Halbtons, das das gesamte Quartett durchzieht – und integriert sie in eine Struktur, deren Rhythmus, Tempo und Farbe stets wechseln." Es gibt darin keine Zitate im eigentlichen Sinn, wohl aber einen unaufhörlichen Dialog, einen ständigen Wechsel von Nähe und Distanz zum Referenztext. Die drei Streichquartette von Beethoven (op. 18. Nr. 1, op. 14 Nr. 1 (eine selten gespielte Fassung seiner Klaviersonate mit gleicher Opuszahl) und op. 59 Nr. 2 ) erklangen mit absoluter Präzision und durchdrungen vom klassischen Geiste seines Schöpfers. Das moderne Werk von Cattaneo besaß hingegen tatsächlich Uraufführungscharakter: Harte Dissonanzen durchschnitten die atemlose Stille, in der dieses Werk quasi zelebriert dargeboten wurde.

Fast wie Katzengejammer jagen die Glissandi die Oktaven hinauf und hinunter. Hauchzarte Flageolett-Töne wechseln mit gewichtigen Bratschenpassagen – die Bratsche sitzt ausnahmsweise ganz rechts außen neben dem Cello. Dann wiederum erschaffen Pianissimo-Passagen eine Art Urnebel, aus dem immer wieder Klanggebilde wie Irrlichter auftauchen, um dann wieder unversehens im Dunkel der musikalischen Nacht zu versinken. Eine Reminiszenz an den „Hummelflug“ von Rimski Korsakow versöhnt, lässt kurzes Verstehen aufblitzen, aber kaum kann man den Gedanken fassen, schon ist er wieder entschwunden. Schwere Atemgeräusche der Bratsche unterstreichen die atemlose Stille im Publikum. Keine Zugabe nach dem berühmten „Razumovsky“ Quartett, die Anstrengungen der vergangenen Tage forderten wohl ihren Tribut, aber immerhin bekam das Publikum das, wofür es bezahlt hatte.