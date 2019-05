Bonndorf vor 2 Stunden

Das Bonndorfer Freibad ist bereit für die neue Badesaison

Die neue Badesaison im Bonndorfer Freibad beginnt am Samstag, 25. Mai. Die Stadt investierte 200.000 Euro in die Modernisierung des Bades, unter anderem in Pumpen und in den Kiosk.