Bonndorf Das Bildungszentrum Bonndorf ist zum fünften Mal Kreissieger beim Kreisjugendskitag

Das Bildungszentrum Bonndorf feiert seine erfolgreichen Sportler am Kreisjugendskitag mit einer eigenen Siegerehrung.

Das Bildungszentrum Bonndorf beteiligte sich mit 50 Kindern beim Kreisjugendskitag. Die Schüler verbuchten beachtliche Erfolge im Riesenslalom, im Langlauf, im Skispringen und in der Kombination. Die nordischen Wettbewerbe fanden in Menzenschwand statt. Die alpine Disziplin wurde in Bernau ausgetragen. Begleitende Lehrer waren Christiane Beha, Ulrike Dietsche, Thomas Bächle und Frieder Sigloch. Sie dankten der Vorsitzenden des Skiclubs Bonndorf, Luzia Sigwart, für ihre Mithilfe bei der Organisation und bei den Wettkämpfen. Rektorin Birgitta Stephan gratulierte bei der Siegerehrung und übergab Urkunden, Medaillen und Pokale.

Gewertet wurden Mannschaften sowie die einzelnen Starter. Als schnellste Mädchen der Grundschulen erreichten Ida Dietsche, Maya Hogg und Elisa Haberstroh beim Langlauf den ersten Platz. Zum fünften Mal in Folge wurde das Bildungszentrum Kreissieger. Den Pokal holten Magdalena Malich, Fabio Krissler und Frank Vetter in der Kombination. Den zweiten Platz im Langlauf belegte die Jungenmannschaft mit Jannis Duttlinger, Fabio Krissler sowie Elias Drathschmidt von der Realschule und den vierten Platz in der Mannschaftswertung erkämpften sich Marvin Duttlinger, Elias Kromer und Silas Kehl von der Grundschule. Die Mädchenmannschaft der Realschule mit Magdalena Malich, Louisa Kuttruff und Kaja Wedel freute sich ebenfalls über einen vierten Rang. Weitere Schüler des Bildungszentrums erreichten gute Platzierungen in den Einzelwettbewerben.

Erfolgreich mit einem zweiten Platz beim Riesenslalom war die Jungenmannschaft mit Fabio Krissler, Moritz Meier, Christof Sigwart, Jonathan Malich und Frank Vetter. Einen dritten Rang belegte die Mädchenmannschaft mit Magdalena Malich, Lina Lelonek, Luna Merz, Leonie Schnitzer und Nicola Baldischweiler. Auch bei den Einzelwettkämpfen belegten die Mannschaftsteilnehmer vordere Plätze.

Die Mädchenmannschaft der Grundschule mit Johanna Zeien, Ida Dietsche und Maya Ketterer erreichte unter 14 Mannschaften beim Riesenslalom den vierten Platz. Sie waren auch in den Einzelwertungen erfolgreich. In der Einzelwertung der Jungen setzten sich Finn Boll, Sebastian Volk, Janne Hogg und Lars Weishaar auf den ersten vier Rängen durch.