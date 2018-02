Bonndorf Daniel Weißer übernimmt den Stab bei der Bonndorfer Stadtmusik

Nachfolger für Dirigent Patrick Egge ist jetzt gefunden. Die musikalische Leitung bei der Stadtmusik Bonndorf wechselt im April 2018.

Bonndorf – Auf ihrer Suche nach einem Nachfolger für Dirigent Patrick Egge sind die Verantwortlichen der Stadtmusik Bonndorf fündig geworden: Beim Jahreskonzert am 7. April erfolgt die offizielle Stabübergabe an Daniel Weißer.

Der 27-Jährige hat sein Masterstudium in Basel mit dem Hauptfach Blasorchesterdirektion abgeschlossen und arbeitet als Lehrer an der Jugendmusikschule Schramberg. Weißer ist zudem musikalischer Leiter des Musikvereins Concordia Hardt in der Nähe von Villingen. Diesen Verein wird er parallel zu seinem Engagement bei der Stadtmusik Bonndorf weiterhin als Dirigent leiten. "Ganz werden sich Terminkollisionen nicht vermeiden lassen, aber bei Proben und Jahreskonzerten gibt es keine Probleme", sagte Daniel Weißer im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Stadtmusik probt mittwochs, Concordia am Freitag, das Jahreskonzert in Bonndorf ist jeweils im April, das in Hardt im Dezember.

Die Freude über das Engagement von Weißer bei der Stadtmusik ist beim Vorsitzenden Roland Krones spürbar: "Mit dieser Entscheidung sind wir sehr glücklich. Letztlich muss aber die Chemie zwischen Orchester und Dirigent stimmen." Deshalb werde man erst Ende des Jahres sehen, ob es passt. Die Musikerinnen und Musiker haben sich nach einem Probedirigat mit drei potenziellen Kandidaten eindeutig für Daniel Weißer ausgesprochen. Von 47 abstimmenden Orchestermitgliedern stimmten 34 für Weißer.

Bei der Nachfolgersuche gehen Musikvereine inzwischen neue Wege, auch die Stadtmusik. Auf dem Internetportal "dirigent gesucht" wurde eine Stellensuche platziert. "Darauf gingen fünf Bewerbungen ein, zwei allerdings zu spät", verrät Krones. David Weißer schaute eben auf diesem Portal nach einem Musikverein, der einen Dirigenten sucht. "Ich kenne ein, zwei Leute aus Bonndorf, habe sie aber schon zehn Jahre nicht mehr gesehen. Von daher wusste ich, dass die Stadtmusik gut ist und das war genau das, was ich gesucht habe." Zudem habe das Bonndorfer Orchester einen guten Ruf unter Dirigenten. Weißer: "Mit Klaus Steckeler und Patrick Egge waren hier schon zwei Profis am Werk. Da hat das Orchester schon ein gutes Niveau, auf dem man weiter aufbauen kann."

Nach dem Probedirigat, bei dem die Kandidaten für ein Stück selbst die Noten mitbrachten, dazu dirigierten sie ein dem Orchester bekanntes Stück, war für Roland Krones aber noch nicht klar, ob Daniel Weißer auch tatsächlich zusagen würden. Mit zwei Vorstandsmitgliedern trat er die Fahrt nach Villingen an, um in einem Gespräch die Vorstellungen zu vertiefen. "Wir haben schon gezittert, ob er zusagen wird", gesteht der Vorsitzende der Stadtmusik. Um so größer war die Erleichterung, als der junge Orchesterleiter zusagte.

"Klar, kostet ein professioneller Dirigent Geld. Aber das kennen wir schon seit Josef Schwartz 1996 die Stadtmusik übernahm", erzählt Roland Krones. Seither seien sich die Verantwortlichen bewusst, dass man anders das musikalische Niveau (Oberstufe) nicht halten könne. "Das wollen wir aber halten, sonst bräuchten wir keinen Profi-Dirigenten zu verpflichten", stellt der Vorsitzende klar. Die erste Registerprobe mit dem neuen Mann am Dirigentenpult ist bereits für Montag, 26. Februar, an gesetzt. Das tiefe Blech hat das Privileg, als erstes Register mit Daniel Weißer zu proben.

Warum sich Weißer letztlich für die Stadtmusik entschied, erklärt er so: "Es geht auch darum, wie die Abläufe in einem Verein sind und wie die Jugendarbeit ausseht – das hat mich hier überzeugt. Zudem war es ein sympathisches Gespräch mit dem Vorstand, da war es eine schnelle Entscheidung." Der Vorstand von Concordia Hardt habe Verständnis gezeigt, zumal der dem Verein als musikalischer Leiter ja erhalten bleibt. "Ich freue mich auf die Stabübergabe im April", sagt Weißer. Gleich danach steht seine Bewährungsprobe am Dirigentenpult der Stadtmusik an, wenn das Orchester beim Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Bettmaringen ein Nachmittagskonzert gibt.

Zur Person

Daniel Weißer (27) sammelte seine ersten Erfahrungen auf der Posaune bereits mit neun Jahren. 2009 wurde er ins Sinfonische Jugendblasorchester des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Während seiner Schulzeit besuchte er die Musikhochschule Trossingen. Nach dem Abitur war er Posaunist im Marinemusikkorps Nordsee. Anschließend begann er in Karlsruhe ein Bachelorstudium mit künstlerischer und pädagogischer Ausrichtung. 2013 ging er im Rahmen eines Stipendiums für ein Semester nach Rio de Janeiro. Während seines Studiums war Daniel Weißer als Bühnenmusiker im Theater Heidelberg und im Staatstheater Karlsruhe tätig. Orchestererfahrung sammelte er unter anderem bei der Polnischen Kammerphilharmonie Sopot als Soloposaunist. Seit 2011 unterrichtet er an der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen und ist seit September 2015 Dirigent des Musikvereins Concordia Hardt. Sein Masterstudium hat er in Basel mit dem Hauptfach Blasorchesterdirektion abgeschlossen. Er arbeitet als Lehrer an der Musikschule Schramberg.