Bonndorf/ Wutach Burglind wütet in der Region Bonndorf und Wutach

Bonndorfer Ortsteile waren viele Stunden ohne Strom. Flächendeckender Stromausfall auch in der Gemeinde Wutach. Bis zum Redaktionsschluss war Ewattingen immer noch ohne Strom.

Über viele Stunden, bis zum späten Nachmittag, war der Strom in einigen Bonndorfer Ortsteilen ausgefallen, darunter Holzschlag, Wellendingen, Dillendorf, Wittlekofen und Boll. Rund eineinhalb Stunden war am Vormittag in Teilen Gündelwangens der Strom weg, andere Gündelwanger hatten ebenso bis in den späten Nachmittag hinein keinen Strom. In Wutach gab es flächendeckend praktisch den ganzen Tag keinen Strom. Boll, Ewattingen und Grimmelshofen waren bis zum Abend nicht mit Strom versorgt.

Das Sturmtief Burglind war die Ursache für „großflächige Stromausfälle im Gebiet der ED Netze", so hieß es in einer Pressemitteilung des Stromversorgers, die schon gegen Mittag herausgegeben worden war. Rund 40 Mitarbeiter seien vor Ort und in der Netzleitstelle tätig gewesen, um die Versorgung der Kunden wiederherzustellen. „Der Einsatz erschwerte sich im Laufe des Vormittags zunehmend." Mancherorts habe man die Schadenstelle nicht erreichen können, da Straßen und Wege blockiert waren.

"Es hat Strommasten aus Holz und Beton umgesäbelt und Gittermasten wurden verbogen", so schilderte Alexander Lennemann, Pressesprecher der ED Netze am frühen Abend die Situation gegenüber dieser Zeitung. Die Schäden seien praktisch durchweg durch umstürzende Bäume entstanden, die Leitungen in Mitleidenschaft gezogen haben. Es seien so viele Schadensstellen, dass praktisch nicht feststellbar sei, welche für welchen Stromausfall genau verantwortlich sei. Erste Meldungen trafen bereits vor 8 Uhr morgens aus dem Raum Lenzkirch beim Energieversorger ein. "Ich hoffe, dass wir am morgigen Donnerstag alle wieder mit Strom versorgen können", so Lennemann. Bis zur endgültigen Regulierung der Schäden sei man aber sicher einige Tage im Einsatz.

Die Bonndorfer Feuerwehr verzeichnete sieben Einsätze am Morgen, vor allem zur Absperrung und Räumung der Straßen, die wegen Baumbruchs blockiert oder gefährdet waren. Stundenlang war etwa die L 170 zwischen Bonndorf und Grafenhausen im Bereich des Abzweigs zur Steinasäge gesperrt. "Gefahr in Verzug", lautete die Meldung der Feuerwehr, weshalb das Landratsamt zur Sperrung nicht mehr eingeschaltet wurde. Unter den Einsätzen war auch das provisorische Decken eines Hauses in Wellendingen, dessen Dach durch den Sturm Burglind abgedeckt worden war.

Glück im Unglück hatten mögliche Passanten der Zufahrtsstraße zur Sommerau. Dort waren bereits Bäume entfernt worden, die auf die Straße gefallen waren. Nachdem die Straße wieder geöffnet war, brach nochmals ein Baum über die Straße und zog die Telefonleitung in Mitleidenschaft. Einsatzleiter des Landkreisforstamts vor Ort war Rainer Epple. "Wir hatten gehofft, der Baum würde noch halten", so Epple. Er sollte geordnet und ohne Sturmgefahr demnächst entfernt werden.

Olaf Thor war diesmal nicht für die Feuerwehr im Einsatz, sondern für seinen Arbeitgeber unterwegs. "Alle Straßen um Bonndorf waren dicht, ich war stundenlang unterwegs", so Thor gegenüber dieser Zeitung. Wegen eines Brandeinsatzes in Birkendorf habe die Feuerwehr diese Zufahrt unverzüglich geräumt, weshalb die Strecke besonders flott wieder passierbar war.

Aus Wutach meldete Kommandant Andreas Kaiser mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste. Von einigen Häusern waren Dachziegel auf die Straße gestürzt. Personenschäden waren auch hier bis zum Abend glücklicherweise nicht zur Verzeichnen. "Wir in Wutach sind noch einmal glimpflich davongekommen“, stellte Kaiser fest.

Stadtförster Steffen Wolf konnte am Abend noch keinen Überblick für den Schaden im Wald geben. "Wir waren den ganzen Tag mit dem Bauhof unterwegs, um die Straßen wieder aufzubekommen", so Wolf. Diese so genannten "zufälligen Naturereignisse" würden sich allerdings häufen. "Das macht eine geregelte Waldwirtschaft schwierig." Wegen des Schmelzwassers, das nun zu den ausgiebigen Regenfällen hinzu käme, könnte es auch noch Hochwasserereignisse geben. "Aber glücklicherweise sind keine Personenschäden zu verzeichnen", so Steffen Wolf.